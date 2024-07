Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, la Luna in Gemelli nel corso delle prossime ore vi protegge sul lavoro e negli affari, fate attenzione alla salute e risparmiate le energie per affrontare la Luna nuova in Cancro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ottime notizie finanziarie per i nati sotto questo segno grazie alla Luna e a Giove in sintonia. Opportunità nel lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, novità lavorative in arrivo grazie alla Luna, buone possibilità di aumento delle finanze e quindi di rimettere a posto i conti!

Cancro

Cari Cancro, la Luna nuova in arrivo vi regalerà vantaggi significativi, dovrete però cambiare il vostro atteggiamento dando più attenzioni alla casa e alla famiglia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 luglio 2024), giornata felice grazie alle stelle, nonostante Marte negativo che crea qualche disturbo.

Vergine

Cari Vergine, siete un po’ irrequieti a causa della posizione strana della Luna, nel pomeriggio di oggi, 9 luglio, le cose miglioreranno soprattutto nel lavoro e negli affari. Amore? Ad agosto ne vedrete delle belle.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere contraria complica le cose in famiglia, tuttavia il Sole in Cancro porta successo quindi dovrete convivere con questo strano equilibrio!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è tempo di stabilire un piano d’azione economico, avete buone possibilità di successo grazie alla Luna nuova.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Gemelli crea un po’ di distanza nelle coppie sposate, in soccorso arriva Marte che porta energia passionale e riaccende l’eros!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna in Gemelli e un ottimo Giove aiutano nel lavoro e nelle finanze. Inoltre il novilunio in Cancro porterà cambiamenti anche in amore!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 luglio 2024), la Luna in Gemelli favorisce gli affari e la compravendita di immobili. Venere invece vi aiuta in generale nelle scelte professionali e familiari.

Pesci

Cari Pesci, avete tantissima energia, pronta per essere utilizzata in favore dei vostri progetti. Venere favorevole porta nuove opportunità d’amore!