Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 9 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi la Luna opposta potrebbe provocare discussioni inutili e discussioni fastidiose. Se incontrate una persona seccatrice, cercate di non reagire.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, a breve apparirà la meravigliosa Venere che promuoverà l’amore sia tra coloro che si sono lasciati da poco sia tra i single più convinti e testardi.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere è in aspetto dissonante, ma in questo giorno potete aspettarti una bellissima Luna nel cielo della vostra amica Bilancia.

Cancro

Cari Cancro, La Luna in quadratura: invece di programmare una serata stressante e caotica, è meglio godersi qualche ora a casa e rilassarsi con i propri cari. Riposo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 9 agosto 2024), vi attende un’altra giornata di grande buon auspicio. Trascorrerete una giornata appagante sia nel lavoro sia in amore.

Vergine

Cari Vergine, oggi avrete Venere e Mercurio nel vostro segno. Vi aspetta un periodo molto proficuo. Chiunque abbia una transazione importante o abbia bisogno di discutere in banca sarà supportato da queste stelle.

Bilancia

Cari Bilancia, venerdì il vostro segno ospiterà la Luna. Il satellite della Terra promuove conquiste, incontri e nuove amicizie. Quelli con il cuore solitario potrebbero trarne vantaggio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi attende una giornata a dir poco emozionante. Risalire la collina poco a poco da ogni angolazione.

Sagittario

Cari Sagittario, potreste trovarvi ad affrontare i resti delle tensioni emerse negli ultimi giorni. State attenti. Rimandate eventuali impegni fastidiosi di qualche giorno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna sarà in dissonanza. Soprattutto quando si parla di amore e di rapporti interpersonali in generale bisogna stare un po’ più attenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 9 agosto 2024), venerdì finalmente inizierà il periodo di recupero. Avete rimosso Venere in opposizione e ora potete riportare la calma nelle vostre relazioni e nella vostra vita emotiva.

Pesci

Cari Pesci, ultimamente avete avuto a che fare con una grande ansia causata dai transiti dei pianeti in Vergine. Se vi trovate in ​​una situazione difficile, potrebbe essere utile chiedere aiuto a una persona cara.