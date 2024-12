Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 8 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 8 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, le prossime 24 ore saranno particolarmente prolifiche per il segno dell’Ariete e procederanno lisce come l’olio sotto tanti punti di vista. Avete raggiunto una certa serenità a livello emotivo e questo vi aiuta a svolgere il vostro lavoro con calma e lucidità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovrete dare una mano ad una persona importante che in questo momento non sta bene, rischiando di sacrificare del tempo prezioso per curare i vostri interessi.

Gemelli

Cari Gemelli, sarà una giornata imprevedibile quella di oggi perchè vi porterà ad essere particolarmente volubili e condizionati da come vi alzerete la mattina dal letto. Magari sarete particolarmente accondiscendenti con gli altri, a meno che non vi capiterà di avere a che fare con persone che tireranno fuori il vostro lato peggiore.

Cancro

Cari Cancro, i vari impegni settimanali stanno un po’ prosciugando le vostre energie. In questo momento è facile per voi essere preda dello stress e della tensione. Cercate di essere particolarmente concentrati su vostri stessi e sul vostro benessere psicofisico per recuperare le energie perdute.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 8 dicembre 2024), in questo momento le persone vi prendono molto sul serio anche quando siete particolarmente superficiali. Forse perchè il vostro carisma non ha eguali nello zodiaco. Sapete come imporre la vostra “legge” anche quando non sapete che pesci pigliare.

Vergine

Cari Vergine, spesso vi entusiasmate davanti ad una situazione nuova con grande facilità, ma altrettanto facilmente tendete a perdere entusiasmo in pochissimo tempo. Siete particolarmente volubili in questo momento e fate fatica a capire da quale parte volete andare.

Bilancia

Cari Bilancia, state attraversando una fase che vi sta portando verso una maturazione o verso il raggiungimento di nuove consapevolezze. Adesso siete più sicuri e più certi dei vostri mezzi e sapete quello che volete fare nella vita.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete finalmente in gran forma dopo un periodo in cui avete vissuto qualche difficoltà a livello psicofisico. Quel pessimismo che ultimamente ha ammantato le vostre scelte, adesso sembra finalmente sparito. Complice anche la situazione astrologica che sta pian piano migliorando, liberandovi dalle negatività.

Sagittario

Cari Sagittario, siete un’ottima compagnia per tutte le persone che vi stanno accanto anche per via della vostra duttilità. Sapete sempre trovare la parola giusta per consolare chi si trova in difficoltà e sapete dare sempre il consiglio giusto a chi non sa cosa fare. Questa vostra cura per gli altri sarà molto apprezzata da chi vi sta accanto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, spesso non riuscite ad essere diplomatici quando dovete esprimere un giudizio su qualcuno. Il vostro modo di essere “tranchant” potrebbe dare fastidio a chi vi sta accanto dando di voi un’immagine sbagliata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 8 dicembre 2024), in questo momento è come se aveste un sesto senso. Sapete programmare tutto con un certo anticipo, ma sapete anche prevedere le cose evitando di commettere errori. State recuperando una condizione mentale ottimale e tutto questo giova anche al vostro fisico e al vostro benessere psichico.

Pesci

Cari Pesci, vi consolerà il fatto che c’è chi sta molto peggio di voi in questo momento. E’ vero che provenite da un periodo piuttosto complicato dal punto di vista personale, ma è altrettanto vero che nulla sembra pesarvi troppo perchè riuscite sempre a trovare il positivo anche dove gli altri non riescono a vederlo.