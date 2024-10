Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, settimana piena di impegni ma anche di opportunità da cogliere in ambito lavorativo. Le relazioni di coppia procedono con il vento in poppa, tuttavia, è bene sempre restare con i piedi per terra. Un occhio di riguardo alla salute.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la settimana inizierà alla grande, ben presto arriverà un nuovo amore nella vostra vita. A volte fareste bene a stare un po’ per conto vostro per rilassarvi e ricaricare le batterie. Le vostre finanze non sono a rischio, tuttavia potrebbero andare meglio.

Gemelli

Cari Gemelli, l’inizio della settimana sarà molto impegnativo. Quindi, passate una domenica di relax, così da poter ripartire con serenità. Al lavoro potrebbero esserci delle sfide inattese da affrontare, cercate di non demoralizzarvi, l’importante è mantenere la calma ed essere pazienti e vedrete che tutto si risolverà. L’amore è alle porte.

Cancro

Cari Cancro, in arrivo buone notizie. Per chi cerca l’amore presto arriverà, ma dovrete uscire più spesso e fare nuove amicizie. Ci saranno dei giorni negativi ma questo non deve demoralizzarvi, anche perché li supererete molto bene. Anche per il bene della vostra salute, riposate quanto più potete.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 7 ottobre 2024), i livelli di energia sono al massimo, ciò significa nuove avventure e nuove conoscenze. Sul lavoro potrebbero esserci delle discussioni, ma ne uscirete alla grande con la vostra forza e intelletto. Finanze stabili, stesso discorso per la salute.

Vergine

Cari Vergine, settimana di fuoco in arrivo, tanti impegni e prospettive per il futuro. Le cose procedono bene anche in amore, forse dovreste impegnarvi un po’ di più. Arriveranno, grazie al lavoro, guadagni inattesi che miglioreranno le tue finanze.

Bilancia

Cari Bilancia, siete sempre più stabili, ma ancora non avete raggiunto l’apice. Questi giorni devono servire anche a migliorare la vostra situazione economica. Dovete sempre avere un occhio di riguardo per la vostra salute.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra situazione migliora e il pessimismo lentamente va scomparendo. Presto potrete incontrare la persona giusta che tornerà a farvi battere il cuore. In ascesa i livelli di energia in un quadro astrologico favorevole.

Sagittario

Cari Sagittario, attenzione all’amore e alle vostre scelte. Prendetevi il tempo che vi serve, quindi, evitate la frenesia di prendere decisioni affrettate di cui potreste pentirvi. Ben presto, un incontro speciale vi cambierà la vita. Non rimandare controlli, la vostra salute potrebbe essere preoccupante.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, i livelli di energia sono elevati, questo vi permette di affrontare tutte le sfide con maggiore coraggio, forza e determinazione. Potrebbero presentarsi momento di stress, cercate di riposare quando possibile. Bisogna scegliere bene in amore, è un periodo complicato per le relazioni e i sentimenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 7 ottobre 2024), questioni provenienti dal passato tornano a disturbarvi e non poco, soprattutto in famiglia, è arrivato il tempo di risolverle una volta per tutte. La fortuna è dalla vostra parte, affronterete dei cambiamenti sia in amore che sul lavoro, che potrebbero essere positivi ma anche negativi.

Pesci

Cari Pesci, l’amore è un tormento per voi in questo periodo, ci sono importanti scelte da fare. Riflettete bene, potrebbero cambiare la vostra vita e la vostra relazione. Siete molto energici, sfrutta questa condizione sul lavoro per migliorare la situazione economica.