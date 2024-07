Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, la settimana è stata impegnativa e a tratti molto stressante, ma il meritato riposo sta per arrivare. Ne avete bisogno. Trascorrete il weekend insieme a persone a voi molto care.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, mettete da parte la pesantezza e il pessimismo e decidete di essere leggeri e fiduciosi nel prossimo. Ridi e il mondo riderà con te.

Gemelli

Cari Gemelli, siete fortunati in amore e negli affari. Il vostro fascino è irresistibile. Cadranno tutti ai vostri piedi.

Cancro

Cari Cancro, l’aria estiva e il weekend vi fanno dimenticare lo stress del lavoro e qualche tensione in famiglia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 7 luglio 2024), vivete un momento non facile: un litigio famigliare vi turba e sul lavoro avete mille grattacapi. Coraggio.

Vergine

Cari Vergine, armatevi di pazienza: oggi ne avrete particolarmente bisogno. A volte vi sembra quasi che tutti si coalizzino per mettervi in difficoltà, ma è solo la ruota della fortuna che gira. Per tutti.

Bilancia

Cari Bilancia, la tranquillità è un’altra cosa: anche oggi dovrete sudare sette camicie per ottenere quello che volete.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, prevede per voi una giornata di evasione: la settimana vi ha affaticato e ora avete bisogno di riposo, fisico e mentale.

Sagittario

Cari Sagittario, la spensieratezza che cercate è lontana: qualcosa vi turba, ma una buona notizia risolleverà il vostro umore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi è una giornata difficile: il vostro piano sembrava incardinato sui binari giusti e invece qualche intoppo lo sta complicando. Ma almeno in amore siete fortunati.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 7 luglio 2024), non siete felici ma, dopo lunghe riflessioni, almeno avete capito il perché: ora non resta che agire per rimuovere gli ostacoli che vi separano dalla pace dei sensi.

Pesci

Cari Pesci, sul lavoro le cose hanno finalmente preso la piega giusta. State raggiungendo i vostri obiettivi e così adesso potrete dedicarvi interamente ai vostri affetti.