Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, avrete una grande energia in corpo soprattutto per quanto riguarda il lavoro, ma in questo momento non è affatto il caso di esagerare con i vostri modi di fare perché potreste urtare la suscettibilità altrui. I vostri modi da leader non sono graditi da tutti. A volte bisogna essere umili anche quando vi sentite, a ragione, più bravi degli altri.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, alcune situazioni che in questo momento potrebbero sembrare banali, in futuro potrebbero rivelarsi un vero e proprio boomerang. Ecco perché sarà importante da subito mettere le cose in chiaro per non avere problemi in futuro. Cercate di tenere a freno la lingua soprattutto se ci sono discussioni in famiglia. Evitate di soffiare sul fuoco delle polemiche.

Gemelli

Cari Gemelli, magari nelle prossime ore potreste entrare in collisione con una persona che sta provando a mettervi i bastoni tra le ruote, ma si tratterà solo di un certo nervosismo passeggero, anche perché avete conosciuto momenti peggiori. In questo momento vi sentite come coloro che hanno da poco schivato un proiettile diretto al vostro cuore.

Cancro

Cari Cancro, c’è una certa insicurezza che alberga nel vostro cuore. Forse non siete davvero convinti di un progetto che state portando avanti oppure non avete più fiducia nei vostri mezzi. Cercate di usare bene le parole soprattutto se dovete chiarire qualcosa con qualcuno. Preparatevi ciò che dovete dire per evitare di rimanere senza parole.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 dicembre 2024), la vostra comunicazione è al top in questo momento. Vi riesce facile dialogare con gli altri e trasferire ciò che avete in mente. State faticando a trovare un partner a livello professionale che sia realmente adeguato alle vostre esigenze. Avvertirete il bisogno di avere nuovi stimoli e nuovi incentivi per dare il meglio di voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, la vostra applicazione e la dedizione al lavoro vi porterà tanta stima e tanti complimenti da parte di chi lavora al vostro fianco. A volte addirittura esagerate con il vostro impegno, finendo per trascurare altri ambiti della vostra vita in cui finirete per essere sbrigativi e superficiali. Cercate di bilanciare correttamente il tempo che dedicate al lavoro con quello che riservate alle vita privata.

Bilancia

Cari Bilancia, nel lavoro siete eccessivamente schematici e ripetitivi, ma a volte dovreste cercare di fare leva sulla vostra creatività per rompere gli schemi e trovare soluzioni alternative e geniali. Altrimenti tutto vi apparirà piatto e i risultati non potranno che essere mediocri. Spesso avete una paura infondata delle novità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, a volte bisogna voltare pagina e dare vita ad un nuovo inizio per ripartire e reinventarsi, non solo nel lavoro, ma anche nella vita privata. Potrebbero arrivare notizie tutt’altro che positive dal punto di vista economico. Cercate di trovare qualche soluzione concreta per aumentare i vostri profitti.

Sagittario

Cari Sagittario, siete molto concentrati a sul lavoro al punto tale da sottovalutare gli impegni della vita privata che finiranno in secondo piano. Dovrete dedicare le vostre energie dove realmente serve evitando di disperderle in cose inutili che non portano profitti ma che fanno perdere solo tanto tempo prezioso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, spesso finite per essere altruisti solo per il gusto di farlo pesare agli altri. I gesti di solidarietà sono veri e sinceri se non vengono ostentati. Cercate di evitare di parlare troppo di voi stessi e delle vostre qualità umane, altrimenti finirete per urtare la suscettibilità altrui.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 dicembre 2024), siete molto assorbiti da alcune situazioni personali che vi stanno togliendo del tempo prezioso e delle energie per affrontare altre situazioni cruciali della vostra vita. Così facendo rischiate di non riuscire a concentrarvi sulle questioni lavorative e di non avere del tempo per portare avanti i vostri progetti.

Pesci

Cari Pesci, in questo momento siete molto popolari tra i vostri amici anche per il vostro altruismo e la vostra umanità. Siete sempre pronti a dispensare ottimi consigli agli amici e ad aiutare chi si trova in difficoltà. A volte però occorrerebbe essere un po’ egoisti e dedicare maggior tempo ai propri interessi per non trovarvi voi in difficoltà.