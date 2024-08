Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 7 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 7 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, le stelle in Vergine renderanno più facile il vostro cammino e vi metteranno in condizione di gestire con più razionalità e serenità alcune situazioni spinose.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, potreste organizzare incontri o magari una semplice rimpatriata con vecchi amici. Per chi è single ci sarà anche la possibilità di conoscere una persona intrigante.

Gemelli

Cari Gemelli, servirà una grande prudenza soprattutto nelle relazioni durature. Attenti alle scenate di gelosia che potrebbero inasprire il vostro rapporto.

Cancro

Cari Cancro, Luna, Mercurio e Venere in ottimo aspetto potrebbero portare delle belle notizie. Potrebbero arrivare anche delle entrate inattese che vi faranno molto piacere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 7 agosto 2024), l’amore vi sta regalando belle soddisfazioni in questi giorni. Siete particolarmente coinvolti soprattutto se avete iniziato da poco una nuova storia sentimentale.

Vergine

Cari Vergine, Luna e Venere nel segno vi indurranno ad essere più intraprendenti in amore soprattutto se siete soli da molto tempo. Cercate di darvi da fare e di non chiudervi in casa.

Bilancia

Cari Bilancia, a volte bisogna fermarsi un attimo per riflettere sul da farsi. A volte tendiamo a voler strafare e magari pensiamo poco alle conseguenze del nostro operato.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dal punto di vista delle relazioni interpersonali è in atto una nuova fase, decisamente molto più promettente e costruttiva.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna dissonante potrebbe causarvi qualche piccolo disagio dal punto di vista fisico. Ci sono delle questioni controverse che potrebbero avere anche qualche ripercussione sul vostro stato di salute.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ci sono delle stelle benevoli che potrebbero darvi una grossa mano d’aiuto in questo periodo. Chi è in viaggio potrebbe conoscere una persona davvero speciale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 7 agosto 2024), non ci sono più quelle opposizioni planetarie che negli ultimi mesi vi hanno un po’ frenato.

Pesci

Cari Pesci, Mercurio in Vergine potrebbe causarvi qualche piccolo intoppo. Quando vivete una fase un po’ agitate della vostra vita, tendete a vedere i problemi più grandi di quelli che sono.