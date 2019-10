Oroscopo Branko oggi 6 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko?

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la vostra stirpe è composta da eroi. Siete da sempre abituati a fare di testa vostra e non sopportate di essere contraddetti. Marte si trova in opposizione nel segno delle collaborazioni, non reagite d’impulso. La Luna in Capricorno può essere pericolosa, e vi perdere la prospettiva. Rimandate i fatti importanti e fate un lavoro preciso e silenzioso. Idee buone.

Toro

Cari Toro, è una domenica all’insegna dell’amore. C’è anche profumo di affari, occhio solo a non precipitarvi subito e troppo, Mercurio è dispettoso. Ma Venere governa voi e la Bilancia, quindi è arrivato il momento di seminare.

Gemelli

Cari Gemelli, è il momento di ritrovare voi stessi. La Luna è in Capricorno e questo vi rende determinati e diplomatici. Venere vi fa conquistare l’amore che vi evita da agosto.

Cancro

Cari Cancro, agli uomini Branko consiglia una visita ortopedica. State attenti al movimento fisico. La donna Cancro da due giorni ha contro le femmine dello zodiaco. Nulla di diverso per il resto, procede tutto nella norma.

Leone

Cari Leone, è una domenica tranquilla. Le condizioni anche lunari sono quasi tutte ottimali per vivere un amore felice.

Vergine

Vergine, questa è una domenica bella per l’amore. Tutto si realizza grazie a un nuovo e inatteso incontro, una nuova conoscenza, una presentazione tramite vecchi amici, durante un viaggio. Per i single scoppia un nuovo amore.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, liberate la vostra sensualità. Quello che Mercurio vi rimprovera è la mancanza di movimento, Venere vi rende pigri. Questa domenica invece si parla di doveri in campo professionale e di responsabilità che avete in famiglia.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, il lavoro è la vostra fortuna per il futuro. Le vostre ambizioni più grandi e un po’ presuntuose vanno proiettate al futuro. Domenica serena.

Sagittario

Cari Sagittario, dovete dare valore al vostro talento. Questa giornata vi regala un fascino speciale, anche in affari.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, questa è la domenica del vostro primo quarto, fase associata al benessere fisico, fortuna, predisposizione felice all’amore. Momenti di pura gioia in arrivo. Felicità anche per quanto avete dato alle persone che amate.

Acquario

Cari amici dell’Acquario siete per caso un po’ invidiosi? Mercurio in Scorpione potrebbe farvi provare questo sentimento negativo nell’ambiente in cui lavorate. Questa domenica vivrete emozioni non da poco. Siete possessivi.

Pesci

Il vostro segno, cari amici dei Pesci, si dice sia il più fortunato di tutto lo zodiaco. Questo perché è anche il più completo. Oggi siete motivati a raggiungere le vostre aspirazioni professionali e i sogni d’amore.

