Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, potrebbe essere una giornata all’insegna di flirt e di avventure. D’altronde, avari la Luna e Venere in buon aspetto, Marte ancora nel tuo segno: sarà difficile non provare emozioni particolari.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, comincerai a sentirti talmente sicuro e determinato da voler vincere a tutti i costi. Ormai hai più chiarezza riguardo a quello che hai vissuto finora e alla tua situazione attuale. D’ora in poi sarai pronto per puntare dritto a nuovi, ambiziosi traguardi.

Gemelli

Cari Gemelli, sarai protagonista della scena astrale. Con stelle così forti potrai aspettarti grandi cose, affari ghiotti, nuove opportunità, guadagno inattesi, incontri fatali. Preparati a vivere qualcosa di molto bello.

Cancro

Cari Cancro, qualcuno potrebbe chiedere il tuo aiuto. Non rifiutarlo, ma tendi piuttosto la mano a un conoscente o un famigliare che vedrai in difficoltà. Il bene che farai ti tornerà indietro raddoppiato.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 6 giugno 2024), sarai talmente popolare da ottenere consensi inaspettati. Le tensioni e la negatività dello scorso maggio saranno presto solo un ricordo vago e lontano.

Vergine

Cari Vergine, dovrai tenere testa a un esercito di pianeti contrari, capeggiati da una Luna storta. Meglio armarsi di molta cautela e saggezza e impegnarsi per schivare gli attacchi esterni.

Bilancia

Cari Bilancia, con la Luna e Venere in aspetto favorevole sarà difficile non imbattersi in un evento piacevole, un incontro particolare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potresti ritrovarti a discutere di denaro, spese, di un conto condivido con qualcuno. Cerca di non agitarti troppo e ricordati che da qui in avanti riuscirai a sistemare ogni questione rimasta in sospeso, troverai soluzioni ai problemi emerse nelle settimane passate.

Sagittario

Cari Sagittario, i molti pianeti ostili potrebbero causare non pochi problemi o disagi, soprattutto nell’ambiente di lavoro. Cerca di usare la massima cautela e non rispondere istintivamente alle accuse o alle provocazioni altrui.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sarà una giornata di grande forza. Dovresti sfruttarla al meglio! Chi è alla ricerca di un impiego, farebbe bene a cominciare a inviare il proprio curriculum in giro per le aziende.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 6 giugno 2024), saranno giorni incredibilmente fortunati per l’amore, le nuove conoscenze, i progetti di coppia. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta del tutto inattesa.

Pesci

Cari Pesci, la Luna sarà in dissonanza, e insieme a molti altri pianeti, potrebbe suscitarti un profondo malumore. Dovrai impegnarti per gestire al meglio l’agitazione interiore che avvertirai nelle prossime ore, stare alla larga da possibili seccature.