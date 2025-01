Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, vi sveglierete finalmente pieni di voglia di vita e di ottimismo. Sarete animati dalla grande voglia di fare e di realizzare cose nuove anche per stare bene con voi stessi e vivere in armonia con l’ambiente che vi circonda.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, con Giove nel segno e Marte e Sole in Capricorno, potrete godere di una congiuntura astrale niente male, soprattutto per gli affari e per i vostri interessi economici. E in questo momento ne avete un grande bisogno, soprattutto perché avete speso parecchio nell’ultima parte dell’anno.

Gemelli

Cari Gemelli, più ci si avvicinerà alla fine del mese e maggiori saranno le soddisfazioni, soprattutto sul piano dei profitti. Quando la maggior parte dei pianeti abbandoneranno il Sagittario, per voi le cose andranno migliorando perché si avvicineranno in un “territorio” molto più propizio per i vostri interessi.

Cancro

Cari Cancro, si prospetta una giornata veramente intrigante soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Dovrete sfruttare i prossimi 15 giorni in cui avrete Venere in aspetto favorevole. Successivamente questo pianeta si sposterà in territorio ostile e questo potrebbe far vacillare soprattutto le relazioni più precarie.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 gennaio 2025), avrete voglia di ritrovare un buon rapporto con voi stessi e con gli altri. Magari preferirete stare insieme ai vostri familiari anche per godere del focolare domestico. Da giorni vi state trascinando un certo disagio interiore, forse perché qualcosa non sta girando per il verso giusto.

Vergine

Cari Vergine, vi alzerete dal letto con una ritrovata voglia di vita e una carica interiore invidiabile. Magari sarebbe il caso di organizzare una bella rimpatriata tra amici o una bella gita fuori porta anche per ritrovare quei legami che ultimamente si sono raffreddati.

Bilancia

Cari Bilancia, sta aumentando la vostra voglia di ottenere successi soprattutto in campo lavorativo. Provenite da una fase piuttosto complessa nella quale avete dovuto reprimere le vostre emozioni. Adesso non siete più disposti ad accettare situazioni che non vi vanno più bene.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata all’insegna dell’eros e delle emozioni. In questo momento dovreste dare maggiore spazio al vostro rapporto di coppia, soprattutto se ultimamente vi siete dedicati maggiormente agli affari trascurando gli affetti più cari.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo momento state godendo di una fase astrologica ottimale con tanti pianeti dalla vostra parte. Soprattutto i più giovani avranno addirittura modo di sognare e di vivere dei momenti indimenticabili accanto alle persone che ama.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, questa è la giornata in cui dovreste mettere al primo posto le persone più care della vostra vita. Avrete una insolita voglia di farvi circondare da persone che amano condividere i vostri stessi spazi e le vostre stesse idee. Approfittate di questo momento per vivere dei momenti spensierati accanto alle persone che amate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 gennaio 2025), state avvertendo una fase di forte agitazione a livello interiore. Forse avreste bisogno di rallentare un po’ i ritmi. Avreste bisogno di passeggiare in mezzo alla natura e condividere con gli altri dei momenti spensierati per allontanarvi dal solito tran tran che vi offusca le idee e che reprime i vostri istinti.

Pesci

Cari Pesci, provenite da una fase in cui non sono mancati i problemi a livello personale o familiare. La Luna nello Scorpione sarà propizia per ritrovare una certa armonia a livello interiore. Cercate di trascorrere questa giornata in compagnia della persona che amate o dei familiari.