Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 6 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 6 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, le stelle vi invitano a rallentare il ritmo e cominciare a pensare alle vacanze, rilassatevi un po’. Anche se è tornato l’entusiasmo e avete molti progetti in mente.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nel corso delle prossime ore potrete contare su Luna e Venere in aspetto amico: chissà che qualcuno non s’imbatta in un incontro appassionato.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole, Marte, Giove e Plutone segnalano attrazioni forti e un po’ irragionevoli, trasgressioni, incontri passionali fra le lenzuola.

Cancro

Cari Cancro, Venere transita in Vergine, un punto del cielo gentile per gran parte del mese: le relazioni saranno leggere e giocose, caratteristica tipica degli incontri estivi disimpegnati.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 6 agosto 2024), a breve comincerà un periodo interessante per gli incassi e le soddisfazioni professionali.

Vergine

Cari Vergine, Luna, Venere e Mercurio saranno nel vostro cielo: sarete pieni di fascino e carisma. Fino a ferragosto il settore dell’amore sarà sereno.

Bilancia

Cari Bilancia, d’ora in avanti, per tutto il mese di agosto, non avrete nemmeno un pianeta negativo. Non avrete nemici nel cielo: una condizione rara che permette di realizzare i sogni senza ostacoli.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere transiterà nel segno della Vergine, un punto del cielo che influenza gli incontri, le amicizie, i rapporti personali.

Sagittario

Cari Sagittario, dovrete fare i conti con Luna, Mercurio e Venere in quadratura, Giove e Marte in opposizione. Vi converrà misurare le vostre forze, non strapazzatevi troppo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nel corso delle prossime ore ci saranno la Luna, Venere e Mercurio nel segno della Vergine, uno spazio zodiacale che influenza i rapporti on i luoghi lontani.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 6 agosto 2024), avrete stelle che favoriranno la sistemazione di questioni legate al patrimonio di famiglia.

Pesci

Cari Pesci, durante la giornata dovrete tenere testa a Luna, Mercurio e Venere opposti. Vi aspettano ore ad alto rischio nervosismo.