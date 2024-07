Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 5 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, il novilunio non vi gioverà affatto, anzi potrebbe crearvi ulteriori problemi. Sarete particolarmente irascibili e irritabili. In questo fine settimana dovrete cercare di curare di più la vostra forma fisica.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il transito della Luna in Cancro vi renderà molto più malleabili e romantici. A risentirne positivamente saranno sicuramente i vostri affetti più cari.

Gemelli

Cari Gemelli, il novilunio in Cancro renderà migliori soprattutto i vostri affari. Se state cercando qualcuno che sponsorizzi i vostri progetti, la giornata di oggi – 5 luglio – potrebbe essere favorevole per concludere un buon affare.

Cancro

Cari Cancro, la Luna brillerà alta sul vostro cielo e vi metterà in condizione di vivere l’amore con più coinvolgimento e passionalità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 5 luglio 2024), la Luna nuova in quadratura susciterà qualche piccola perplessità che potrebbe riguardare soprattutto l’amore. Non è questo il momento giusto per un chiarimento.

Vergine

Cari Vergine, la Luna nuova favorirà soprattutto le relazioni sociali. Siete particolarmente simpatici e affabili in questo periodo e quindi non vi sarà difficile stringere nuove amicizie.

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di curare meglio la vostra forma fisica. Ultimamente avete esagerato un po’ con il cibo e questo non vi ha aiutato affatto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna darà il via ad un periodo di rinascita. Ci sarà modo di incontrare qualche persona stimolante che potrebbe stuzzicare la vostra fantasia.

Sagittario

Cari Sagittario, con questa Luna sarete decisamente più carismatici e passionale che mai. Sarete anche più empatici e aperti alla socialità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il novilunio in Cancro non vi gioverà affatto, anzi vi vedrà decisamente più nervosi e contrariati. Basterà poco per suscitare in voi un sentimento di rigetto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 5 luglio 2024), il cambio di Luna aprirà interessanti prospettive in ambito lavorativo. Evitate di dire di no e mettetevi in gioco.

Pesci

Cari Pesci, questo fine settimana sarà particolarmente intenso e passionale. Siete desiderosi di vivere una storia d’amore travolgente e di conoscere persone intriganti.