Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, saranno tanti gli impegni che vi attendono nel corso delle prossime ore. Forse anche a causa del troppo stress lavorativo, siete un po’ stanchi e spossati, ma anche poco lucidi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, chi sta aspettando un’offerta di lavoro oggi, 4 luglio, avrà qualche opportunità in più. Saranno favorite anche le persone che devono sostenere un colloquio di lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, sono in arrivo delle novità interessanti che potrebbero riguardare soprattutto il lavoro. Ci sarà anche qualche ritorno di fiamma… Anche dal punto di vista finanziario, avrete via libera per intraprendere un affare molto vantaggioso.

Cancro

Cari Cancro, sono in arrivo buone notizie per quelle coppie che vorrebbero consolidare la propria unione con una convivenza o con le nozze. Cercate di focalizzarvi di più su quegli obiettivi o quei progetti che vi stanno a cuore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 4 luglio 2024), la giornata attuale non sarà scevra da intoppi o da provocazioni che potrebbero provenire da persone invidiose che cercano di mettervi in cattiva luce.

Vergine

Cari Vergine, in questo momento dell’anno siete davvero radiosi e affascinanti agli occhi degli altri. Non vi sarà difficile fare delle belle conquiste sul piano sentimentale.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata odierna sarà da prendere decisamente con le pinze. Potrebbe venire fuori una antipatica discussione legata ad una divergenza di vedute.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Marte in opposizione potrebbe creare qualche problema soprattutto con coloro che appartengono al segno del Toro, con i quali non corre di certo buon sangue.

Sagittario

Cari Sagittario, in amore rimangono decisamente molte zone d’ombra e molte situazioni che bisognerebbe chiarire al più presto. Queste stelle favoriscono soprattutto gli affari e gli investimenti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questo fine settimana saranno tante le questioni da chiarire soprattutto in amore. C’è ancora qualche divergenza di vedute che potrebbe creare dei malumori.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 4 luglio 2024), siete piuttosto stanchi e spossati forse anche a causa di un intenso stress che proviene dal lavoro. Dal punto di vista lavorativo, soprattutto la prossima settimana, ci saranno delle belle novità.

Pesci

Cari Pesci, Venere in aspetto favorevole vi regalerà dei momenti di intenso piacere se non addiittura di pura passione. Anche dal punto di vista professionale stanno per arrivare delle situazioni molto favorevoli.