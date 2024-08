Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, come tutti i segni di fuoco, anche il vostro ama dare il massimo soprattutto quando si parla di carriera e di lavoro. Tuttavia dovreste cercare di contenere le spese o di ridurre le uscite soprattutto per l’acquisto di cose futili.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nei prossimi giorni vivrete una fase di alti e bassi in cui la fortuna si alternerà a momenti meno fortunati. In amore non mancheranno i momenti di dolcezza alternati però a delle fasi di tensione.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore state vivendo una fase alquanto complicata che potrà essere risolta solo ed esclusivamente facendo leva sulla vostra saggezza e sul vostro spirito di adattamento. La vostra carriera, invece, sta attraversando una fase di ascesa.

Cancro

Cari Cancro, state vivendo una fase contrassegnata da molti alti e bassi. Nonostante qualche difficoltà dal punto di vista professionale non vi mancherà l’energia e la grinta.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 4 agosto 2024), non è questo il momento di tuffarvi in progetti eccessivamente ambiziosi e dispendiosi. Forse è meglio pensare un po’ di più alla vostra salute che in questi giorni è stata molto precaria.

Vergine

Cari Vergine, prosegue la fase di precarietà dal punto di vista finanziario, ma questo non dovrà abbattervi o scoraggiarvi. Si tratta solo di una fase transitoria che si risolverà si agirete con prudenza e saggezza.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra compatibilità con gli altri non è al top in questo momento forse perché siete troppo concentrati sul vostro futuro. Nella giornata di oggi la fortuna non vi assisterà…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le vostre capacità di adattabilità sono al top in questo momento, anche perché siete pronti a tutto e non temete nulla. Dovrete però fare molta attenzione alla vostra salute e alle vostre finanze che non stanno attraversando un periodo facile.

Sagittario

Cari Sagittario, state attraversando una fase contrassegnata da alti e bassi, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista sentimentale. Soprattutto in amore servirà un po’ di calma e di equilibrio altrimenti potreste entrare in conflitto con la vostra anima gemella.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state vivendo una fase contrassegnata da grande energia e creatività. Nonostante stiate dando il massimo, non avvertite il minimo senso di stanchezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 4 agosto 2024), le vostre abilità sociali potrebbero giocarvi dei brutti scherzi. Spesso vi servono per aprire molte porte ma in alcuni casi possono mettervi in situazioni molto spiacevoli.

Pesci

Cari Pesci, è vero che dal punto di vista lavorativo le cose non stanno andando secondo i vostri piani, ma anche quando tutto sembra in salita la vostra creatività vi aiuta a venire fuori da situazioni spinose.