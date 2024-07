Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 31 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 31 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, questo è il momento giusto per stringere nuove amicizie e far partire nuove collaborazioni con persone interessanti. Le cose sembrano girare per il verso giusto in questo periodo. Siete molto fiduciosi nei vostri mezzi e guardate al futuro con occhi ottimistici.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la fortuna e le finanze sono al top in questo momento, grazie ad una combinazione astrale davvero invidiabile. Non lasciate che questi problemi possano turbare il vostro equilibrio interiore.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra compatibilità con gli altri sta attraversando una fase, nel complesso, molto positiva anche se dovrete cercare di farvi circondare solo da persone positive. La fortuna, in questa fase, vi sta aiutando parecchio, anche se dal punto di vista dell’equilibrio interiore vi trovate ancora in una fase di alti e bassi.

Cancro

Cari Cancro, la vostra compatibilità con gli altri è davvero brillante. La fortuna è dalla vostra parte e sembra anche anche l’aspetto sentimentale stia attraversando una fase molto brillante. Dovrete però cercare di non trascurare la vostra salute che potrebbe presentare qualche aspetto di problematicità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 31 luglio 2024), in questo momento il vostro spirito di adattamento è tutt’altro che invidiabile, anche perché siete insofferenti soprattutto a quelle situazioni che tradizionalmente non gradite. Se le cose non vanno secondo le vostre aspettative, finite per smarrire il vostro equilibrio interiore e vi chiudete in voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, è un periodo di alti e bassi per la Vergine, sia dal punto di vista dei rapporti con gli altri che dal punto di vista finanziario. Dovrete fare leva sul vostro proverbiale spirito di adattamento per non entrare in conflitto con gli altri. In amore potrebbe nascere qualche battibecco con il partner anche per futili motivi.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo momento la vostra compatibilità con gli altri è al top. E’ il momento giusto per allargare la cerchia dei vostri contatti e per conoscere gente interessante, soprattutto se siete ancora alla ricerca dell’anima gemella. Anche dal punto di vista della carriera ci saranno sfide da affrontare, per vincerle dovrete seguire il vostro intuito.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dal punto di vista professionale state attraversando una fase un po’ problematica che conterrà tante sfide e molte insidie. La vostra energia e il vostro spirito di adattamento vi consentiranno di risolvere brillantemente delle questioni spinose

Sagittario

Cari Sagittario, in amore state vivendo una fase di crescita esponenziale. Siete in grado di attrarre tutti con la vostra grinta e la vostra caparbietà. La vostra carriera sta vivendo una fase evolutiva molto interessante, ma cercate anche di gestire le vostre risorse economiche con oculatezza per evitare di rimanere al verde.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state andando alla grande sul piano della grinta e della determinazione. Avete una grande voglia di cambiare verso alla vostra vita e di iniziare nuovi progetti per aumentare i vostri profitti. La salute potrebbe risentirne di questo periodo molto stressante in cui siete alla ricerca di nuove opportunità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 31 luglio 2024), la vostra energia è alle stelle in questo periodo. Dovrete approfittare di questo momento molto favorevole per risalire la china dopo un periodo particolarmente complesso. La vostra carriera potrebbe vivere una fase di slittamento verso il basso. La fortuna sorriderà alle vostre finanze, ma non fatevi prendere dal desiderio di acquistare in modo compulsivo.

Pesci

Cari Pesci, in questo periodo siete particolarmente flessibili e sapete adattarvi alle situazioni complicate senza troppi patemi d’animo. L’amore sta attraversando una fase un po’ complicata, forse ci sarà qualcosa da chiarire con il vostro partner. Periodo particolarmente favorevole per la salute ma dal punto di vista finanziario ci sarà qualcosa da rivedere.