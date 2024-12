Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 31 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 31 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, con la fine del 2024 e l’inizio del 2025 si chiude un ciclo e si apre un nuovo capitolo della vostra vita, anche dal punto di vista astrologico. La serata di Capodanno sarà quella giusta per allargare la cerchia delle vostre amicizie e stare insieme agli altri in totale armonia.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete una grande capacità di affrontare nuove sfide e di rimettervi in piedi anche dopo una dolorosa caduta. Il 2025 sarà davvero l’anno propizio per coloro che devono riscattare un 2024 sottotono.

Gemelli

Cari Gemelli, il 2025 sarà un anno ricco di belle opportunità soprattutto per coloro che hanno delle idee brillanti o dei progetti da portare avanti. La giornata di San Silvestro sarà ricca di bei momenti da condividere soprattutto con quelle persone alle quali tenete di più.

Cancro

Cari Cancro, dal punto di vista emotivo siete piuttosto vulnerabili e questo vi porterà a vivere un’ultima giornata dell’anno all’insegna dell’introspezione e della riflessione. I single che sono reduci da una dolorosa separazione, dovranno lasciarsi alle spalle il passo per concentrarsi sul futuro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 31 dicembre 2024), in questo momento siete particolarmente concentrati sugli obiettivi futuri. Avrete anche una gran voglia di trascorrere un’ultima giornata dell’anno all’insegna dell’armonia e della festa.

Vergine

Cari Vergine, in questo momento siete molto inclini a fare un bilancio del passato ma anche a gettare le basi per un 2025 al top. In questa ultima giornata dell’anno ci sarà anche modo di incontrare qualche tipo interessante, soprattutto se siete alla ricerca dell’anima gemella.

Bilancia

Cari Bilancia, dovrete cercare di dare il benvenuto al nuovo anno con il cuore libero da angosce e tensioni. Soprattutto il primo mese del prossimo anno servirà a fare piazza pulita di tutto ciò che non quadra per dare spazio solo a ciò che più conta nella vostra vita. Il 2025, per molti di voi, sarà l’anno della svolta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il 2025 sarà un anno di rilancio soprattutto per coloro che dimostreranno di aver imparato e tratto esperienza dagli errori del passato. La giornata di Capodanno sarà davvero armonica e vi permetterà di vivere in simbiosi con le persone più care che stimate di più.

Sagittario

Cari Sagittario, questa ultima giornata dell’anno sarà davvero dinamica per i nati sotto il segno del Sagittario. In amore c’è una bella atmosfera romantica che vi permetterà di vivere in armonia il transito verso il nuovo anno. Anche i single potrebbero vivere dei momenti esaltanti magari facendo qualche incontro speciale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questa giornata che chiude l’anno uscente sarà opportuno tracciare un bel bilancio di tutto ciò che è accaduto anche per evitare di incorrere negli stessi errori nel nuovo anno. In amore servirà chiarezza soprattutto con sé stessi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 31 dicembre 2024), questa ultima giornata dell’anno vi porterà a pensare positivo ma anche a progettare un 2025 con i fiocchi. In amore ci saranno bei momenti di intimità con il partner soprattutto nelle giovani coppie o in quelle nate da poco.

Pesci

Cari Pesci, in questo momento la vostra relazione sentimentale è al centro dei vostri interessi. Questo è il momento giusto per rafforzare un legame oppure per trarre le conclusioni se una storia non funziona più.