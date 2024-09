Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 30 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 30 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, cercate di non prendervi troppo sul serio ed essere un po’ più leggeri, vi servirebbe anche riposo per recuperare le energie e tornare alla grande

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è in arrivo una buona notizia che riaccenderà il vostro entusiasmo. Cercate di rallentare il flusso dei pensieri in testa, mette le riflessioni in pausa e pensate a cogliere le occasioni che stanno per avvicinarsi.

Gemelli

Cari Gemelli, siete nel pieno di una lotta di potere ma ora avete trovato il modo per uscirne bene, ciò che prima sembrava insormontabile ora è pieno di potenzialità.

Cancro

Cari Cancro, siete così pieni di impegni che non sapete da dove iniziare, muovetevi per priorità altrimenti sarà difficile uscire da questa situazione. Le vostre risorse vi saranno utili per gestire la/le attività che avete.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 30 settembre 2024), siete di umore buono e leggero, il che vi rende popolari. Se c’è qualche questione che vi innervosisce fate un bel respiro e vi sentirete meglio!

Vergine

Cari Vergine, giornata tranquilla (finalmente…) nella quale avrete modo di pensare un po’ a voi stessi. Attenzione a movimenti bruschi e non dimenticate di riscaldarvi prima di fare attività fisica.

Bilancia

Cari Bilancia, risolvere i problemi, specialmente se spinosi, vi dà una grande soddisfazione! Rallentate un po’ i ritmi sennò vi troverete a fare i conti con una stanchezza che vi spezzerà il ritmo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sapete sempre come vivacizzare l’ambiente e rompere la noia, attenzione però a non essere troppo altruisti se ciò va a discapito vostro.

Sagittario

Cari Sagittario, periodo di rivalutazioni per voi, state mettendo in gioco una parte di ciò che avete fatto finora. Il realismo vi aiuterà a capire meglio tutto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il vostro umore sarà determinante nel raggiungere i vostri obiettivi, continuate così! Uscire fuori dal seminato vi permetterà di tirare su il vostro morale. Attenzione all’alimentazione, curatela meglio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 30 settembre 2024), supererete gli ostacoli e le complicazioni grazie alla semplicità e alla razionalità che vi contraddistinguono. Tenete duro, ci sarà da lottare ma ce la farete.

Pesci

Cari Pesci, non siete felici della vostra routine quotidiana, vi farebbe bene rallentare un po’ i ritmi e modificare le priorità in base a ciò che vi fa stare meglio.