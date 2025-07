Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, siete un vulcano in eruzione. Attenzione solo a non travolgere chi vi sta accanto che potrebbe non riuscire a sostenere i vostri ritmi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di rallentare il passo, vi serve staccare un attimo e questo è il periodo buono per farlo.

Gemelli

Cari Gemelli, usate l’energia per farvi notare in modo originale, non vi manca davvero nulla per attirare l’attenzione e ottenere risultati.

Cancro

Cari Cancro, siete particolarmente empatici in questo periodo e vi accorgete di tutto, anche di quello che non viene detto… Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero affidarvi nuovi compiti ma niente panico.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 30 luglio 2025), grinta da vendere e riflettori puntati su di voi, siete in gran forma e pronti a “divorare” il mese che sta per iniziare.

Vergine

Cari Vergine, organizzate bene la giornata ma trovate tempo per voi, è fondamentale riposare. In amore serve un po’ più di dolcezza.

Bilancia

Cari Bilancia, in questa settimana vi conviene puntare tutto sui rapporti, c’è voglia di armonia e potreste vivere grandi emozioni!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, emozioni intense in arrivo ma non buttatevi a capofitto in tutto, muovetevi per priorità perchè è impossibile gestire tutto al 100 per cento.

Sagittario

Cari Sagittario, siete in modalità esploratori! Avete tanta voglia di cambiare, scoprire, esplorare, andare… Fate qualcosa di nuovo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, si lavora sodo ma con risultati evidenti. Avete la stoffa e la lucidità, ma soprattutto la forza, per sistemare anche le situazioni più ingarbugliate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 30 luglio 2025), avete la testa piena di idee e voglia di parlare di tutto con tutti, sembrate davvero inarrestabili!

Pesci

Cari Pesci, siete connessi al vostro mondo emotivo come non mai, perfetti per aiutare chi vi circonda… ma non tenete indietro voi stessi.