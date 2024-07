Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, ultimamente ci sono sono stati momenti molto stressanti e quindi hai sicuramente bisogno di una pausa e di rilassarti un po’. Il nuovo mese è in arrivo e cerca di prenderlo anche come un nuovo inizio personale, meno frenetico.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, finalmente torna il sereno per i nati sotto il segno dei Gemelli, dopo tanti problemi. Le cose sembra che stiano migliorando gradualmente e questo ti sta portando anche a tirare un po’ le somme di tutto quello che è successo ultimamente.

Gemelli

Cari Gemelli, sei stato un po’ egoista in questi ultimi giorni e questo ti ha portato a situazioni molto spiacevoli, che spesso quindi sono state proprio create da te. Cerca di fare i conti con te stesso, magari sei proprio tu che devi cambiare atteggiamento.

Cancro

Cari Cancro, di solito sei un tipo vivace, ma adesso hai un po’ perso questo atteggiamento e quindi i tuoi amici non sanno come prenderti e come comportarsi. Il consiglio dell’astrologo è quello di spiegare la situazione senza fare troppi giri di parole.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 30 luglio 2024), ci sono tante situazioni da cambiare e anche da migliorare. Dovresti cercare di programmare al meglio la tua vita, in maniera tale da sfruttare le occasioni che possono anche renderti felice.

Vergine

Cari Vergine, alcune cose potrebbero darti fastidio, quindi non abituarti a sopportarle, ma affrontale, anche se questo vorrà dire discutere con qualcuno. Magari però sarà meno peggio di quello che pensi.

Bilancia

Cari Bilancia, è arrivato il momento di iniziare a fidarti degli altri. Non tutti vogliono attaccarti e chi ti è vicino in questo momento ti vuole davvero bene. Non perdere la fiducia, anzi fatti trovare pronto al dialogo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una cosa buona per procedere al meglio è darsi degli obiettivi. Se qualcosa non ti convince o pensi che il traguardo sia troppo difficile da raggiungere, allora inizia da capo. Questo ti porterà a vivere le tue giornate più tranquillamente.

Sagittario

Cari Sagittario, sono molte le cose che sarebbero da chiarire ma con calma le stai affrontando tutte. Pensa a te stesso e non farti condizionare dall’opinione di chi vuole soltanto approfittarsi della tua bontà.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, qualcuno ti dirà cosa fare molte volte, ma non pensare che sia troppo insistente. Conviene ascoltarlo, anche perché ogni consiglio è prezioso. Non dimenticare però cosa vuoi davvero e prosegui lungo la strada che hai intrapreso.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 30 luglio 2024), hai tante opportunità da sfruttare, quindi non puntare soltanto ad una soltanto. Le cose andranno bene e ci sono tante novità in arrivo con il mese di Agosto. Fatti trovare pronto, può esserci anche qualche bella sorpresa.

Pesci

Cari Pesci, la vostra compatibilità con gli altri è davvero brillante. La fortuna è dalla vostra parte e sembra anche anche l’aspetto sentimentale stia attraversando una fase molto brillante. Dovrete però cercare di non trascurare la vostra salute che potrebbe presentare qualche aspetto di problematicità.