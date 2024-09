Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 3 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, giornata che dà l’impressione di essere monotona, per il momento è difficile sperare in altro. Venere è contraria e continuerà a esserlo per un po’. Questo non fa bene all’amore, le coppie si trovano a corto di stimoli, sembra che ognuno pensi ai fatti suoi. Sul fronte lavorativo, però, si potranno vivere momenti di tranquillità e serenità, ma occhio anche alla confusione che ogni tanto si crea.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ci saranno dei problemi in amore. Per le coppie nate di recente, la crisi o comunque delle discussioni sono dietro l’angolo, per quelle più solide sarà possibile tenere duro e attendere giornate migliori. Sul fronte lavorativo, qualcuno ha tradito la vostra fiducia decidendo di non appoggiarvi con vostra somma sorpresa.

Gemelli

Cari Gemelli, bene l’amore per le giovani coppie. Sul lavoro c’è confusione, negli ultimi giorni ci si è occupati di tante cose e progetti, tanto da non sapere cosa portare prima avanti per raggiungere l’obiettivo. Il clima è nervoso, l’incertezza gioca brutti scherzi, non agite d’impulso e ponderate la situazione.

Cancro

Cari Cancro, la luna è nel vostro segno e vi spinge a godere dell’amore. Una giornata da passare insieme alla persona amata oppure una serata romantica e passionale. I single dovrebbero darsi una mossa, uscire dal guscio, conoscere e frequentare nuove persone. Nel lavoro c’è da spingersi oltre.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 3 settembre 2024), le tue abilità comunicative sono all’apice. Sei un vero leader e la tua grande energia ti aiuta. Affinché resti positiva devi sempre mantenere un certo equilibrio interiore. Qualche problema in amore che supererai con l’emotività e la saggezza.

Vergine

Cari Vergine, saggio e intuitivo, ma la tua energia latita. Qualche turbolenza dal punto di vista spirituale. Comunichi bene e i rapporti sociale ne beneficiano. La fortuna non abbraccia le tue finanze, ma riesci comunque a brillare nella carriera.

Bilancia

Cari Bilancia, da buon avventuriero cerchi nuove strade da percorrere e nuove sfide da affrontare, riesci ad adattarti facilmente. La tua energia è alta ed è il momento giusto per prendere in mano la leadership. Le finanze sono stabili, nonostante ciò, non devi lasciarti andare a spese futili.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, attraversi un periodo fortunato. Riesci ad adattarti alle stituazioni e la tua saggezza è da tutti riconosciuta. C’è da dire che hai un problema nel gestire le tue emozioni e la carriera: hai bisogno di ritrovare un equilibrio interiore.

Sagittario

Cari Sagittario, fortuna alle stelle, questo vuol dire che riceverai una spinta nelle finanze. In amore vige la stabilità e l’equilibrio. La tua energia è al massimo, ma non trascurare la salute, alimentazione e attività fisica. Sul lavoro vivi una fase di stallo, ma sii intelligente e sveglio, da una fase che può sembrare negativa possono uscire delle opportunità da sfruttare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, stai attraversando un momento di alti e bassi. La fortuna è alterna ma tu resta in campana! Sii forte in amore, potresti dover affrontare delle sfide. Il tuo spirito avventuroso ti aiuta a superare qualsiasi ostacolo. Non sei in forma dal punto di vista della comunicazione, ma ti resta la saggezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 3 settembre 2024), qualcosa non va magari a livello interiore o fisico. Non devi demoralizzarti, la tua adattabilità ti consente di rimanere a galla. In amore c’è da lavorare, la cautela deve prevalere nelle finanze.

Pesci

Cari Pesci, grande energia, si vola alto e nulla sembra possa fermarti. Tuttavia, dovresti tenere a bada il tuo lato avventuroso o rischi di trovarti in situazioni troppo difficili. La fortuna ti accompagna ma non approfittarne sprecando denaro, a volte l’apparenza inganna. In amore sei un irrimediabile romantico.