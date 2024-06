Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, questa giornata sarà particolarmente ricca di gioie e di piaceri e quindi dovrete godervela senza riserve e senza condizionamenti. Avrete anche fortuna nelle relazioni interpersonali. Sarà un periodo fertile per le coppie che si vogliono bene, così come sarà un periodo molto costruttivo anche per realizzare nuove e belle amicizie.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sentirete l’influsso negativo derivante dal conflitto fra Venere e la Luna. Molte cose non procederanno secondo i vostri programmi e questo potrebbe irritarvi un po’. Sarete assaliti da una certa malinconia e da emozioni che saranno piuttosto negative. Sarà una giornata conflittuale anche a livello sentimentale.

Gemelli

Cari Gemelli, l’influenza del Sole e la buona quadratura di Marte vi metteranno nella condizione di godere di un fine settimana relativamente tranquillo e senza particolari intoppi. Anche nella vostra vita intima avrete dei benefici a tutti i livelli. Per chi sta ancora cercando l’anima gemella, le stelle consigliano di porvi obiettivi realistici e di non fantasticare troppo.

Cancro

Cari Cancro, forse vi state incaponendo troppo su un obiettivo poco concreto che vi farà perdere solo tempo. Magari non ci sarà modo di raggiungere questo obiettivo e finirete per rimanerci molto male. Quando tutto dice che l’obiettivo non è possibile da realizzare, è meglio cambiare i vostri orizzonti e dedicarvi a qualcosa di costruttivo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 3 giugno 2024), sarete accompagnati da buone stelle che vi metteranno in condizione di togliervi delle belle soddisfazioni e di raggiungere importanti traguardi. La giornata di oggi sarà anche carica di belle notizie che vi rigenereranno l’anima e vi metteranno in condizione di lavorare in maniera più costruttiva. Ci sarà anche un clima conciliante in famiglia e tante questioni ancora irrisolte potrebbero finalmente trovare una soluzione definitiva.

Vergine

Cari Vergine, tanti imprevisti potrebbero minare la vostra giornata e rendervi di pessimo umore. Le tante preoccupazioni che avete avuto in questi giorni, si confermeranno anche nel corso di questo fine settimana. Solo nella seconda parte della giornata troverete un po’ di serenità e di quiete, magari perchè vi renderete conto che non potete stare appresso a tutto e a tutti e inizierete a fare una cernita delle vostre priorità.

Bilancia

Cari Bilancia, il pianeta dominante sarà Venere, in aperto contrasto con la Luna. Questo vuol dire che la giornata odierna sarà caratterizzata da qualche tensione interna a livello familiare. Ci sarà qualche emozione negativa con la quale dovrete fare i conti. Magari qualcuno potrebbe decidere di prendere un’altra strada e di fare cose totalmente nuove, anche per tornare a respirare e vivere una vita più serena.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, c’è molto caos e molta confusione nella vostra vita sentimentale. Questo clima un po’ avvelenato non vi metterà in condizione di poter centrare degli obiettivi che vi stanno a cuore. Forse, in questo periodo, sarebbe meglio cercare di farsi scivolare le cose addosso e di guardare dritto negli occhi solo il vostro obiettivo senza farvi condizionare da nessuno.

Sagittario

Cari Sagittario, la posizione favorevole di Marte renderà questa giornata decisamente favorevole e fruttuosa. Sarete molto brillanti anche dal punto di vista mentale e psicofisico. Ci sarà anche la possibilità di realizzare incontri importanti con persone che non vedevate da tempo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è vero che stiamo vivendo un lungo fine settimana, ma per molti Capricorno gli impegni non finiscono mai. Avrete tante cose ancora da sbrigare e quindi non vi sarà facile riuscire a vivere dei momenti spensierati in compagnia dei vostri cari. Sarà impossibile, o molto complicato, riuscire a portare a termine tutti gli obiettivi che vi siete prefissati.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 3 giugno 2024), a causa dell’influsso negativo della Luna e di Saturno, quella di oggi non sarà una giornata molto facile per i nati sotto il segno dell’Acquario. Sarà una giornata molto diversa da quella che avrete voluto vivere. Ci saranno molte probabilità di uno scontro o di un dissapore con il vostro partner. Anche i rapporti tra genitori e figli saranno molto tesi e nervosi.

Pesci

Cari Pesci, la giornata di oggi sarà piena di svolte favorevoli che vi renderanno particolarmente orgogliosi di voi stessi. Spesso il destino interverrà a vostro favore per sbrogliare qualche matassa fastidiosa. Magari saranno proprio alcune persone insospettabili, quelle che vi daranno una grossa mano d’aiuto e vi tireranno fuori dai guai.