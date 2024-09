Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, potrai esprimere la tua personalità in diversi contesti, ma potrebbe non riuscire in tutti. Solitamente, vuoi emergere a tutti i costi, ma esagerando si rischia in alcune situazioni di ottenere l’effetto contrario a quello auspicato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sarai molto indaffarato a cimentarti in tante cose, ma potrebbe divenire difficile tenere traccia di tutto con il rischio di perdere tempo in progetti poco importanti.

Gemelli

Cari Gemelli, la tua giornata inizia con grande fiducia in te stesso, grazie all’influenza di Venere, il pianeta che ti guida. Si tratta di tutta energia positiva che ti aiuterà a centrare gli obiettivi che ti eri prefissato e a divertirti più del solito.

Cancro

Cari Cancro, il tuo punto di forza è la flessibilità, con la quale riesci a superare qualsiasi ostacolo che cerca di intralciare il tuo percorso, sia esso una persona o una cosa. Questo mese si avvia alla conclusione, per molti aspetti è stato abbastanza generoso con te.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 29 settembre 2024), tutto procede come sempre fino alla fine del mese. Poi accadrà che il Sole e Marte si uniranno in Bilancia per darti una scossa. In questa giornata puoi essere orgoglioso della tua famiglia e del tempo e dell’attenzione che dedichi alla tua forma fisica e psicologica.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio in aspetto favorevole per fine settembre, d’altronde è già da tempo che si trova nel tuo segno. Se siete nella seconda decade o l’avete attraversata da poco, l’influenza del pianeta può portare armonia nella tua vita, insomma hai di che festeggiare.

Bilancia

Cari Bilancia, la coppia Marte-Sole è in congiunzione nel tuo quadro astrale. Questa condizione riempie beneficamente il tuo tempo libero con svaghi e curiosità varie. Si tratta di un ottimo mix per la serata di venerdì. Venere in Leone aiuta a creare forti legami con gli amici e la famiglia, ma anche con i conoscenti occasionali.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è la giornata ideale per fare esercizio fisico e spezzare il periodo di sedentarietà che sicuramente non giova né al fisico né alla mente. Mercurio ti porterà fortuna. Dovresti passare più tempo con gli amici e la famiglia che rappresentano influenze positive nella tua vita.

Sagittario

Cari Sagittario, le amicizie devono essere al centro della tua attenzione, cerca di non essere polemico e di non volerti imporre a tutti i costi, piuttosto ascolta e confrontati serenamente, bisogna sempre mantenere una buona comunicazione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, venerdì puoi dedicarti alla cultura, visitando musei ed eventi culturali. C’è un bel Saturno in Pesci e un ottimo Plutone che ti consentono di osare di più. Dedicati al rafting o al trekking, se l’età o la forma fisica te lo permette.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 29 settembre 2024), aspettati un futuro positivo. Il Sole e Marte dal segno amico della Bilancia, sorridono alle tue relazioni e inaugurano un periodo di gioia con amici solidali. In questo ambiente, dove il fascino genuino risplende al massimo, hai tutto per essere allegro. Se hai voglia di fare un viaggio, scegli l’opzione mare.

Pesci

Cari Pesci, la fine del tuo mese preferito volge al termine e hai deciso di goderti questo tempo prendendoti una vacanza dal pensare in modo indipendente alle convinzioni della maggioranza. L’influenza benevola di Giove nell’amorevole segno del Toro favorisce una mente felice e la forma fisica.