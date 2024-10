Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, dovrete essere pronti ad affrontare quelle nuove sfide che vi attendono, soprattutto in ambito professionale. Con questa grande energia che avete in corpo ci saranno tutte le condizioni per raggiungere straordinari traguardi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, c’è tensione. Meglio fare leva sulla diplomazia, affrontando con calma anche delle accuse che potrebbero venirvi rivolte anche ingiustamente. Puntate tutto sulla vostra serenità interiore perché vi aiuterà a vincere le nuove sfide.

Gemelli

Cari Gemelli, sarete molto creativi ma anche molto curiosi di esplorare nuovi orizzonti soprattutto dal punto di vista professionale. Le stelle vi consigliano di prendere parte ad iniziative o ad incontri in cui potreste conoscere persone intriganti o che potrebbero darvi una mano d’aiuto a portare avanti i vostri progetti.

Cancro

Cari Cancro, in questo momento dovreste mettere in primo piano le vostre esigenze, anche per stare meglio con voi stessi. Ci sarà anche bisogno di una lunga fase di introspezione anche per capire cosa volete fare in futuro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 29 ottobre 2024), questo è il momento giusto soprattutto per coloro che vogliono assumere dei ruoli di leadership o di responsabilità. Per costruire un ambiente costruttivo e sereno attorno a voi sarebbe meglio anche affidarvi ai consigli di quelle persone che hanno più esperienza di voi.

Vergine

Cari Vergine, non sempre la vostra comunicazione con gli altri è chiara e diretta e questo rappresenta un punto di debolezza. E’ questo il momento giusto per pianificare o programmare, soprattutto se state lavorando ad un progetto che vi sta a cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, dovreste cercare di lavorare per creare attorno a voi un clima piacevole, anche a livello familiare. Non dovrete perdere quelle occasioni che potrebbero aiutarvi a socializzare o a conoscere persone nuove.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state attraversando una fase di autoesplorazione che dovrebbe aiutarvi anche a capire cosa volete fare in futuro. Anche chi sta cercando di reinventarsi sul piano lavorativo, dovrà essere disposto ad accettare di lavorare anche in ambiti diversi da quelli in cui ha operato finora.

Sagittario

Cari Sagittario, questo è il momento giusto per soddisfare la vostra ansia e il vostro desiderio di esplorazione o di conoscere posti nuovi. Le relazioni sociali saranno molto stimolanti a tutti i livelli, quindi cercate di mettere da parte pregiudizi e preclusioni ed apritevi a nuove conoscenze.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la disciplina e l’organizzazione saranno la chiave per ottenere dei successi. Ci sarà modo anche di consolidare la vostra posizione a livello professionale, ma solo se avrete veramente le idee chiare. Le relazioni richiederanno un po’ di attenzione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 29 ottobre 2024), in questo momento la vostra creatività è al top. Soprattutto se avete in mente dei progetti importanti, ci sarà modo di ottenere ciò che desiderate senza troppi ostacoli. Nelle relazioni sociali servirà comunicare in modo aperto e sincero.

Pesci

Cari Pesci, provenite da un fine settimana piuttosto stressante anche a causa di qualche incomprensione a livello familiare. Un po’ di meditazione o di attività fisica, potrebbe aiutarvi a svuotare la mente e ad avvertire di meno lo stress e la tensione.