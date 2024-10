Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, siete reduci da giornate di riflessione profonda, avete fatto le vostre considerazioni ed è il momento di mettere in pratica ciò che è stato evinto. Avete tante idee originali sul lavoro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cielo finalmente sereno e positivo per l’amore, avete capito che dovete accantonare gelosia e brutti pensieri in favore di ciò che vale la pena di essere vissuto! Lasciatevi andare e non fatevi condizionare dai mormorii della gente.

Gemelli

Cari Gemelli, buone notizie dal punto di vista economico, in arrivo un po’ di soldi! Chi sta aspettando una risposta di lavoro potrebbe riceverla (in positivo) nelle prossime ore.

Cancro

Cari Cancro, volete sempre essere al centro della scena, Mercurio e il Sole in buona posizione vi aiuteranno a farvi notare. Ci sono ancora una serie di prove da affrontare ma non perdetevi d’animo e andate avanti per la vostra strada. Attenzione a una sbandata per un/una Vergine.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 28 ottobre 2024), la pazienza non è proprio la vostra virtù migliore, vi state accorgendo che siete un po’ troppo nervosi e vi servirebbe un weekend di relax con distrazioni positive. Favoriti anche gli incontri con i Sagittario!

Vergine

Cari Vergine, torna finalmente l’amore, lo aspettavate da tanto e ora potete godervelo! Le coppie potranno organizzare qualcosa di romantico, i single invece sono chiamati a uscire e frequentare gente.

Bilancia

Cari Bilancia, il nervosismo è alle stelle in queste 24 ore, grandi tensioni anche nella coppia o in famiglia. Vi aspetta una giornata impegnativa ma non sarete soli, le stelle vi aiuteranno a gestire le cose nel migliore dei modi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nemmeno per voi è un periodo semplicissimo, possibili discussioni in famiglia che metteranno alla prova il vostro equilibrio. Cercate di mantenere la calma ed evitare di far sfociare un confronto in litigata, non è proprio il momento di rischiare!

Sagittario

Cari Sagittario, siete insofferenti perché la vita domestica proprio non fa per voi, ora però potete concedervi qualche distrazione. Avete voglia di trasgredire e di divertite, cosa che non fate da troppo tempo e inizia a mancarvi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete baciati dalle stelle in questo periodo, soprattutto in amore. Marte vi riporta qualcuno dal passato o rafforza “la posizione” di una persona del presente, non resta che decidere che direzione prendere!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 28 ottobre 2024), non state vivendo un periodo semplice ma volete reagire, ce la state mettendo tutta e presto starete meglio! Ritrovate quella forza che vi contraddistingue e andate avanti come avete sempre fatto. Se cercate compagnia scegliete un Gemelli o un Sagittario.

Pesci

Cari Pesci, questo cielo vi garantisce “emozioni al chiaro di luna”, favorito tutto ciò che riguarda i rapporti con gli altri, il romanticismo e la dolcezza. Nuovi incontri in viaggio, potrebbe nascere un amore lontano da casa!