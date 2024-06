Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, è arrivato il momento di ripartire grazie all’ingresso della Luna nel segno, l’agitazione delle scorse giornate deve esser spazzata. Rimettetevi in pista.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle vi ricordano di non mettere troppo da parte i sentimenti per dedicarvi 24 ore su 24 al lavoro, ai nuovi progetti e alle collaborazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna è favorevole e lo resterà per tutto il fine settimana. Dovreste approfittarne per organizzare qualcosa di divertente.

Cancro

Cari Cancro, da curare meglio i rapporti con gli altri ma anche la forma fisica: avete un bel da fare! La determinazione non vi manca: agite.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 giugno 2024), è tempo di sfruttare al meglio l’energia e la lucidità mentale di cui disponete in questo periodo. Luglio si prospetta un mese davvero intrigante!

Vergine

Cari Vergine, in questi giorni siete impegnati in questioni finanziarie. Mercurio in buon aspetto sarà di grande aiuto per trovare soluzioni.

Bilancia

Cari Bilancia, allarme ansie e tensioni. Il tutto è da ricondurre al passaggio della Luna in Ariete, sforzatevi di gestire la tensione con intelligenza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna in Ariete vi regalerà vitalità e spirito di intraprendenza, in più Mercurio e Venere in Cancro vi aiuteranno a risalire la china in amore e nel lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Ariete potrebbe suscitare un’insolita nostalgia d’amore ma non temete, si tratterà di una nuvola di passaggio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una Luna in quadratura vi invita ad essere prudenti per evitare qualsiasi tipo di rischio o discussione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 giugno 2024), una bella Luna nell’amico Ariete vi sosterrà proponendovi nuove opportunità, ad esempio la possibilità di fare un viaggio imprevisto all’estero.

Pesci

Cari Pesci, le stelle vi invitano ad accelerare i tempi e chiudere un affare che state portando avanti da giorni.