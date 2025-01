Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, ci sono delle situazioni particolarmente complesse che in queste ore di fine mese vi preoccupano e non vi lasciano affatto tranquilli.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, spesso i pensieri negativi frenano la vostra azione e vi fanno fare cose sbagliate. Sarebbe meglio cercare di positivizzare il vostro modo di pensare ed essere più costruttivi.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo momento non è facile per voi controllare la vostra emotività. Siete un po’ instabili dal punto di vista umorale.

Cancro

Cari Cancro, a volte il vostro egocentrismo finisce per strabordare fino ad apparire quasi arroganti e presuntuosi. Farsi consigliare da un amico per risolvere un problema potrebbe rivelarsi una mossa vincente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 gennaio 2025), siete un po’ troppo nervosi forse a causa delle grandi responsabilità che gravano sulle vostre spalle. Cercate di gestire tutto con calma.

Vergine

Cari Vergine, sono in arrivo delle ghiotte novità che potrebbero aiutarvi a sistemare alcune cose. Cercate di gestire tutto con attenzione e senza trascurare i minimi dettagli.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo avvio di settimana siete stati un po’ lenti e compassati. Certi ritmi non fanno al caso vostro e non vi aiutano a stare meglio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo inizio di settimana siete stati piuttosto indecisi sul da farsi e su come gestire alcune situazioni poco chiare. Evitare di prendere delle decisioni non vi aiuterà a stare meglio.

Sagittario

Cari Sagittario, queste stelle vi invitano ad essere più audaci e a prendere in mano la situazione soprattutto se di recente sono accadute cose che vi hanno messo in grande difficoltà.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, a volte servirebbe mantenere un basso profilo per venire a capo di situazioni complesse. Ormai lo state capendo anche grazie all’esperienza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 gennaio 2025), sono in arrivo delle novità inattese che potrebbero spiazzarvi o indurvi a modificare i vostri piani e i vostri progetti.

Pesci

Cari Pesci, a volte avreste bisogno di voi stessi e di coccolarvi un po’ di più. Magari ultimamente avete dato più spazio agli altri e meno a voi stessi.