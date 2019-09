Oroscopo Branko oggi 27 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 27 settembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, la Luna in Vergine vi spinge a portare avanti nuovi progetti in vista dell’autunno, ormai già arrivato, durante il quale potrete realizzare i vostri obiettivi. Novità importanti soprattutto per quanto riguarda gli affari, con Giove in Saturno potrete ottenere grandi soddisfazioni, anche se non si realizzeranno subito. Da domani la Luna influenzerà la salute.

Toro

Amici del Toro, la Luna in Vergine regala al vostro segno momenti davvero piacevoli. Siete particolarmente ottimisti e generosi nei confronti di chi vi circonda. Bene l’amore: conoscenze fatte da poco potranno concretizzarsi in qualcosa di importante. Ottime novità anche sul fronte professionale, sul fronte economico e finanziario, inoltre, la Luna nuova vi rende assoluti protagonisti: potrebbero arrivare soldi che attendevate da tempo.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko siete particolarmente impazienti. Se la Luna non è delle migliori sotto tanti punti di vista, soprattutto per quanto riguarda le finanze, è meglio pazientare. Le stelle nell’ultimo periodo non sono dalla vostra parte, con l’opposizione prolungata di Saturno e quella di tre mesi di Giove. Voi comunque non mollate, e da domani con la Luna nuova avrete gioie e soddisfazioni nel lavoro e negli affari.

Cancro

Amici del Cancro, avete la Luna in Vergine che dovrebbe rendervi meno ansiosi del solito, anche se sul lavoro dovete fare i conti con dei rapporti professionali ormai logori e che sarà difficile rimettere in piedi. Continua la vostra proverbiale insicurezza, anche se non ne avreste motivo. Possibili discussioni in famiglia da domani con la Luna nuova.

Leone

Cari Leone, c’è secondo l’oroscopo di Branko di oggi più di qualche tensione sul fronte lavorativo: se avete discusso con un collega meglio parlarvi di persona e chiarire. Stelle ottime per il Leone, soprattutto per chi lavora in ambito finanziario. Preparatevi però ad un ottobre a tratti difficili, con tanti pianeti contro. Ottime novità in amore.

Vergine

Amici della Vergine, avete la Luna nel segno da tre giorni che vi regala momenti davvero indimenticabili. Al top soprattutto l’amore, soprattutto per chi ha una storia seria e di lunga data e vorrebbe finalmente concretizzare la propria storia, magari avendo un figlio. Si chiude un settembre davvero ottimo per gli affari.

Bilancia

Cari Bilancia, da domani con la Luna nuova secondo l’oroscopo di Branko si aprirà una nuova fase della vostra vita. Tutti i pianeti più importanti vi sosterranno, soprattutto per quanto riguarda lavoro e affari. Portate avanti dunque i vostri progetti più ambiziosi. Tanta fortuna con Giove.

Scorpione

Cari Scorpione, avete un intuito davvero infallibile, che vi spinge a prendere le decisioni giuste seguendo semplicemente il vostro istinto. Questo vale in particolare sia nella vita professionale che nel privato. La Luna in Vergine favorisce nella giornata di oggi venerdì 27 settembre 2019 ottimi incontri, sia per chi è in cerca dell’anima gemella sia per chi cerca rapporti occasionali.

Sagittario

Amici del Sagittario, da domani la Luna nuova in Bilancia secondo l’oroscopo di Branko vi favorisce sotto ogni punto di vista: occasioni importanti di successo, qualcosa di davvero eccezionale potrebbe arrivare nel breve tempo. Possibili ottimi incontri sia a livello amoroso che d’amicizia.

Capricorno

Cercate di non esaltarvi troppo e mantenervi umili nei rapporti con gli altri. Non potete infatti sempre pensare di prevaricare, ma mantenete un atteggiamento più umile. La Luna in Vergine oggi vi vede prudenti e misurati, ma da domani, con il transito in Bilancia, ci sarà maggiore agitazione.

Acquario

Cari Acquario, questo mese di settembre si conclude nel migliore dei modi per il vostro segno, con in molti casi ottime novità in amore. Migliorano inoltre il lavoro e gli affari. Da domani la Luna in Bilancia vi rende come uno dei segni più rivoluzionari. Qualche incertezza ad ottobre.

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, cari Pesci, da domani cambia musica per il vostro segno, anche se le maggiori rivoluzioni non si vedranno da subito, ma saranno concrete entro fine anno. Mercurio favorisce novità sia sul lavoro che in amore.

