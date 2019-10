Oroscopo Branko oggi 27 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 27 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 27 ottobre 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, la Luna in Bilancia influenzerà non poco la vostra giornata. Non sarete brillanti come sempre nelle collaborazioni, al punto che alcuni vostri affari potrebbero risentirne. In ogni caso cercate di essere lucidi in questa domenica, anche perché già da domani le stelle torneranno a sorridervi. Portate a casa la giornata e aspettate tempi migliori.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko avete molto di cui sorridere oggi. Arriveranno infatti alcune buone notizie per le vostre finanze, il che non fa male visto che ultimamente avete avuto parecchie spese impreviste. La Luna in Bilancia favorisce le vostre ricchezze materiali, ma anche Venere vi guarda con benevolenza e vi regala momenti molto importanti dal punto di vista sentimentale. Non temete la concorrenza, vi sentite più forti di tutti.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli si preparino a subire la piacevole influenza di Mercurio e della Luna. Ne guadagnerete in intuito, voglia di fare e di divertirvi. Da domani, inoltre, arriveranno ottimi spunti per fare bene al lavoro. Cogliete le occasioni che vi si parano davanti. Giove, tuttavia, proverà a mettervi i bastoni tra le ruote. In amore, protezione di Marte. Siete sicuri di voi stessi.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi 27 ottobre prevede che la Luna contraria vi darà parecchio filo da torcere. Cercate di temporeggiare, non prendete decisioni affrettate in questa domenica, ma aspettate almeno domani. Rimandate ogni discorso serio, oggi riparatevi nell’amore e tutelate la vostra salute senza esporvi troppo. Arriveranno momenti migliori.

Leone

Amici del Leone, Mercurio in Scorpione non vi permette di rendere al massimo. Avete le vostre possibilità di successo, ma oggi mancherete un po’ in quanto a iniziativa e voglia di fare. Inoltre, in giornata potrebbe verificarsi un evento inatteso che vi butterà giù di morale. State guardinghi, ma non rinunciate a divertirvi in questa domenica, soprattutto con il partner.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di Branko di questa domenica 27 ottobre vi vede vincenti in molti settori della vostra vita. Urano, infatti, vi permette di prevedere in anticipo cosa dovrete aspettarvi da amore e lavoro nei prossimi giorni. Avrete così il tempo sufficiente per prepararvi a dovere e approfittare di ogni occasione per essere felice. Siate fiduciosi, le stelle sono con voi.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna nel vostro segno vi fa vivere momenti magici. Sono giorni importanti se volete programmare un viaggio, fare nuovi incontri e stringere affari per il futuro. La fortuna, del resto, va colta al volo perché non resterà sempre con voi: con l’ingresso di Giove in Capricorno questo momento diventerà solo un lontano ricordo. Approfittatene al massimo finché potete.

Scorpione

Amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state pensando nuovamente con fiducia all’amore. È stato un periodo molto complicato, durante il quale avete pensato anche di non essere adatti per il partner. Ma adesso che la crisi è rientrata, si risvegliano desideri e passioni. Siete insolitamente romantici e se ne accorgerà chiunque vi stia vicino.

Sagittario

Cari Sagittario, in questa domenica la Luna in Bilancia vi regala emozioni contrastanti. Da un lato vi sentite in forma, sportivi e vogliosi di dedicarvi ai vostri hobby. Dall’altro vorreste soltanto passare l’intera giornata tra le braccia del partner. Trovate un giusto mezzo e approfittate di una giornata davvero positiva in ogni settore.

Capricorno

Amici del Capricorno, anche per voi la Luna in Bilancia provoca scombussolamenti. Per il vostro segno, le previsioni annunciano un po’ di agitazione, soprattutto per quel che riguarda il futuro. Subentrerà un po’ di preoccupazione, lavorativa e amorosa. Voi cercate di distrarvi, magari facendo sport. Dopo, tutto vi sembrerà più facile.

Acquario

Cari Acquario, Branko oggi nel suo oroscopo vi annuncia una giornata da sogno. La Luna in Bilancia vi spinge a coltivare i vostri sogni, senza rinunciare nemmeno a uno di essi. Approfittate di questo periodo positivo, perché a novembre le stelle non saranno altrettanto pronte a sorridervi.

Pesci

Amici dei Pesci, in questi giorni state ripensando spesso a una persona di cui eravate innamorati in passato e che adesso è tornata prepotentemente d’attualità. Sentite la passione alimentare tutto il vostro corpo. L’amore fa questo effetto, ma assicuratevi che sia davvero ciò di cui avete bisogno. In lavoro, periodo positivo soprattutto se siete in società con altri.

