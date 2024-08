Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 27 agosto 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 27 agosto2024:

Ariete

Cari Ariete, sarà una giornata promettente. Nonostante le sfide che dovrete affrontare, le soddisfazioni non mancano. In questi giorni dovreste prendervi un momento per fermarvi e pensare al vostro prossimo obiettivo personale.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sarà una giornata piena di alti e bassi. Ghiotte opportunità si alterneranno con possibili sfide e battute d’arresto. Se vi sentite un po’ stanchi, potrebbe essere una buona idea rallentare.

Gemelli

Cari Gemelli, chi ha dovuto affrontare più difficoltà del solito in questi giorni potrebbe aver perso la vivacità caratteristica di questo segno. Fortunatamente il peggio è alle spalle. Settembre vi aiuterà a ritrovare energia e vitalità e a risvegliare la voglia di rimettervi in gioco.

Cancro

Cari Cancro, le prossime 24 ore sono piene di positività e nuove opportunità. Nel tempo, la vostra soddisfazione personale e l’armonia interiore aumenteranno. Gli ostacoli che dovrai affrontare d’ora in poi diventeranno meno spaventosi e più facili da superare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 27 agosto 2024), martedì sarete travolti da un’ondata di energia positiva che proseguirà per tutta la giornata. Le stelle vi danno una buona indipendenza e vantaggi, oltre a un po’ di fortuna. E questo è solo un assaggio di quello che vi aspetta a settembre.

Vergine

Cari Vergine, la dissonanza della Luna potrebbe causare qualche grattacapo nelle prossime 24 ore. Oppure vi sentite particolarmente tesi, stressati e fuori fase: in questa caso è decisamente meglio rimandare tutti gli impegni ai prossimi giorni.

Bilancia

Cari Bilancia, martedì inizia una nuova fase nella vostra vita che vi porterà più equilibrio interiore. Troverete il coraggio di intraprendere iniziative da cui potreste essere stati intimiditi in precedenza. Potete partecipare ad attività che promuovono la crescita vostra e di chi vi circonda.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarà una giornata molto impegnativa. Le stelle potrebbero avere una serie di prove e sfide che metteranno alla prova la tua resilienza. Alcuni di voi potrebbero essere un po’ confusi e non sapere cosa fare. È meglio aspettare prima di prendere decisioni rischiose.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in opposizione potrà rovinare il vostro ottimismo. Avete davanti a voi 24 ore molto tese, sottotono, stanche e faticose. Idealmente, dovreste fare il minimo indispensabile e rimandare tutto alla seconda parte della settimana.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, martedì le stelle potrebbero avere in serbo per voi più sfide che ricompense. Non scoraggiatevi. Siete abbastanza forti per affrontare qualsiasi sfida che il Cielo vi lancia. Tenete duro!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 27 agosto 2024), potresti incontrare qualcosa di inaspettato che ti disorienterà completamente. Anche se ti piacciono le cose nuove, quel giorno potresti ritrovarti un po’ confuso. È importante affrontare la giornata con leggerezza e curiosità.

Pesci

Cari Pesci, martedì avrete a che fare con la Luna dissonante. In questa giornata potreste sentire tutta la stanchezza accumulata nelle ultime settimane. Cercate di riposarvi un po’ di più, almeno per le prossime ore, e cercate di non importi troppi doveri e responsabilità.