Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 26 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 26 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, la grande carica positiva proveniente dalla ottima posizione di Marte porterà nuove prospettive e aprirà nuovi scenari sul lavoro ma non solo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovreste cercare di rivedere i vostri obiettivi a livello professionale. Nel corso delle prossime ore dovrete cercare di prendervi tutto il tempo che vi serve per capire cosa volete fare in futuro.

Gemelli

Cari Gemelli, un incontro con una persona speciale potrebbe rivelarsi provvidenziale per il vostro futuro. Magari qualcuno potrebbe aprirvi gli occhi e farvi capire in cosa state sbagliando.

Cancro

Cari Cancro, questo è il giorno giusto per dedicarvi di più alla casa o alla vostra famiglia. Ci sono alcune questioni impellenti da risolvere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 26 settembre 2024), ci saranno nuove sfide da affrontare in futuro. Per quanto riguarda il lavoro, sarà impossibile non notare la vostra intraprendenza e la vostra grande ambizione.

Vergine

Cari Vergine, siete vogliosi di dare maggiore ordine alla vostra vita, anche perchè ultimamente avete vissuto un po’ nel caos. Un familiare o un vostro amico, potrebbe aver bisogno di un aiuto morale o materiale. Non tiratevi indietro.

Bilancia

Cari Bilancia, in questa fase della vostra vita siete piuttosto creativi e propositivi. Chi lavora in ambito artistico potrebbe realizzare dei progetti molto interessanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna vi spingerà a vivere i rapporti con gli altri in maniera molto più aperta e sincera.

Sagittario

Cari Sagittario, in queste ore di fine settembre sta crescendo in voi il desiderio di nuove avventure e di abbandonare la monotonia della quotidianità. Il coraggio sarà premiato soprattutto se si parla di lavoro e di professionalità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la giornata di oggi – 26 settembre – sarà molto produttiva in tanti ambiti. Spesso però vi fate travolgere dalle preoccupazioni, finendo per rimanere immobilizzati o assorti nei vostri pensieri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 26 settembre 2024), avete il forte desiderio di rivoluzionare la vostra vita e di uscire dal caos in cui vi siete infilati. Siete più battaglieri che mai e non volete più assecondare le imposizioni dall’alto.

Pesci

Cari Pesci, in questo momento volete prendervi assolutamente cura di voi stessi. Lasciatevi guidare dall’intuito, sia a livello fisico che emotivo.