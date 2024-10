Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 26 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, sarà una giornata in cui vi sentirete intraprendenti. Ciò vuol dire che vi dovete rimettere in gioco e cercare nuove opportunità. Potreste compiere dei passi in avanti sia in campo lavorativo che in quello sentimentale.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, alcune sfide da affrontare. Non avete nulla da temere perché avete dalla vostra determinazione e pazienza che vi permetteranno di uscirne vincitori. Non prendete decisioni dettate dall’impulso, ragionate e ponderate.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata dove potreste ritrovare creatività, soprattutto i modi per esprimerla. E’ un buon momento per dedicarvi a nuovi hobby o interessi. Potreste ricevere un invito inatteso che porterà gioia e divertimento.

Cancro

Cari Cancro, giornata da dedicare alle riflessioni sulle tue relazioni. Dovete comunicare apertamente con i vostri cari per spazzare via eventuali malintesi che si sono creati. Quando vi rapportate con le altre persone, provate a mostrarvi gentili e comprensivi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 26 ottobre 2024), adrenalina nelle vene, domani vi sentirete molto motivati. E’ il momento giusto per concentrarvi su obiettivi a lungo termine e pianificare il vostro lavoro. Sei dotato di una grande energia positiva da incanalare per raggiungere ciò che desideri.

Vergine

Cari Vergine, potreste fare incontri interessanti. Quindi, resta aperto e disponibile a nuove conoscenze, alle opportunità sociali, potreste incontare persone con cui condividere degli interessi. Queste nuove amicizie dovrebbero portare belle sorprese.

Bilancia

Cari Bilancia, vi sentirete particolarmente ispirati e creativi. E’ un momento favorevole per mettere in campo nuove idee e progetti. Non abbiate timori nel mostrare il vostro talento e condividere le tue passioni con gli altri.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potrebbe essere la giornata delle decisioni importanti. Non lasciarti prendere dalla fretta, meglio valutare pro e contro, ponderare e solo dopo decidere. Davanti a situazione difficili, seguire l’intuito potrebbe essere la scelta migliore.

Sagittario

Cari Sagittario, ci sarà maggiore chiarezza nelle relazioni. Dovete comunicare ciò che volete ma anche ascoltare gli altri, è l’unica maniera per migliorare la comprensione reciproca.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, l’ambizione potrebbe prendere il sopravvento. E’ il momento giusto per concentrarvi sui vostri obiettivi di carriera e pianificare il futuro. Dovete essere determinati in ogni occasione e dedicarvi anima e corpo al lavoro per raggiungere il successo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 26 ottobre 2024), potreste sentirvi in sintonia con le vostre emozioni. E’ il momento ideale per esplorare il vostro mondo interiore e dedicare del tempo al benessere mentale. Branko consiglia la meditazione o la pratica dello yoga per centrare l’obiettivo.

Pesci

Cari Pesci, avrete più energia e vitalità. Questo vuol dire che dovete approfittare di questa condizione per fare attività fisica o per dedicarti a progetti che richiedono resistenza. Mantenete uno stile di vita sano e attivo per il vostro benessere personale.