Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore potreste affrontare sfide lavorative che richiedono decisioni rapide. Mantenete la calma e confidate nelle vostre capacità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le opportunità finanziarie si presentano favorevoli; valutatele con attenzione. In amore, evitate discussioni inutili e cercate l’armonia. Dedicate del tempo al relax.

Gemelli

Cari Gemelli, la creatività è al massimo; sfruttatela per avanzare nei vostri progetti. Incontri sociali potrebbero portare nuove amicizie interessanti. Prestate attenzione alla dieta per mantenere l’energia.

Cancro

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore potreste sentirvi più emotivi del solito; cercate di non lasciare che ciò influenzi le decisioni importanti. Il supporto della famiglia sarà fondamentale. Prendetevi cura del vostro benessere mentale con attività rilassanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 gennaio 2025), la vostra leadership viene riconosciuta. In amore, una sorpresa potrebbe ravvivare la relazione.

Vergine

Cari Vergine, dettagli importanti emergono nei vostri progetti; analizzateli con cura. Una conversazione sincera con una persona cara chiarirà malintesi. Mantenete uno stile di vita equilibrato per prevenire piccoli disturbi di salute.

Bilancia

Cari Bilancia, le collaborazioni professionali si rivelano fruttuose; siate aperti al lavoro di squadra. In ambito amoroso, l’armonia regna sovrana.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le iniziative possono partire alla grande ora che avete le spalle coperte anche per quanto riguarda gli affari. Venere risplende e la passionalità è garantita grazie all’apporto di Marte.

Sagittario

Cari Sagittario, pur essendoci dei fastidi stellari, tutto è in netto miglioramento. Con questa Luna nuova dovrete affrontare dei momenti difficili. La sfera intima va alla grande.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il settore professionale cresce in positivo. Attenzione, però, alle spese legate al matrimonio. Non è il caso di litigare per via dei soldi. Ogni distrazione potrebbe essere fatale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 gennaio 2025), sarà una settimana praticamente perfetta, con un weekend illuminato da un’ottima Luna. L’amore è sempre un dessert da gustare appieno e l’importante è anche fissare le priorità per il futuro.

Pesci

Cari Pesci, il consiglio è quello di cercare le risposte dentro il cuore, che è particolarmente sofferente dato che piangete spesso in questo periodo. Marte potrebbe dare la spinta necessaria per rivoluzionare la vostra vita.