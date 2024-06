Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, la Luna sarà in buon aspetto, riportando entusiasmo e voglia di mettervi in gioco per inseguire ideali più grandi. Con l’avvicinarsi di luglio, acquisterete sempre più forza e risorse. Approfittate di questo periodo per dare impulso ai vostri progetti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna sarà in quadratura. Sarà importante usare molta cautela e cercare di tenere a bada il nervosismo. Ritagliatevi uno spazio per un’attività rilassante, come lo yoga o una passeggiata in mezzo alla natura, per ritrovare la calma.

Gemelli

Cari Gemelli, ci sarà una splendida Luna che brillerà alta nel cielo dell’amico Acquario. Potrebbe riservarvi una bella sorpresa: una chiamata inaspettata, una buona notizia, o un’occasione da cogliere al volo. Rimanete aperti a nuove opportunità.

Cancro

Cari Cancro, Venere e Mercurio nel segno cominceranno a far sentire i loro effetti positivi nei rapporti affettivi. Riuscirete a ristabilire un’intesa profonda con il partner e con le persone che vi circondano. Questo è il momento giusto per rafforzare i legami.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 25 giugno 2024), la Luna sarà ostile, richiedendo la massima cautela. Evitate i guai, rimandate appuntamenti importanti o discussioni delicate alla seconda metà della settimana. Concentratevi su attività meno stressanti e prendetevi del tempo per riflettere.

Vergine

Cari Vergine, le stelle potrebbero riservarvi una sorpresa gradita: un messaggio o una chiamata di lavoro che aspettavate da tempo. Nuove opportunità professionali potrebbero essere all’orizzonte. Siate pronti a coglierle.

Bilancia

Cari Bilancia, giornate da prendere con cautela. Finché i pianeti saranno dissonanti, conviene procedere a piccoli passi, non pretendere troppo e non fare il passo più lungo della gamba. Usate prudenza nei rapporti interpersonali per evitare malintesi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna in aspetto dissonante richiederà un po’ di cautela in più. Si tratterà solo di una nuvola di passaggio che non comprometterà il periodo stimolante che state vivendo. Da mercoledì tornerà il buonumore. Mantenete la calma e la pazienza.

Sagittario

Cari Sagittario, una Luna benevola potrebbe regalarvi qualcosa di bello: una buona notizia, un invito inaspettato. Sarà un giorno molto promettente per portare avanti e concludere degli affari. Sfruttate questa energia positiva per avanzare nei vostri progetti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi le stelle vi incoraggeranno a portare avanti i progetti di lavoro e gli affari più importanti. Avrete buone chance di successo. Bei consensi e vittorie personali sono in arrivo. Concentratevi sugli obiettivi a lungo termine.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 25 giugno 2024), le stelle vi sproneranno a promuovere e migliorare la vostra figura professionale. Dedicate questo periodo agli aggiornamenti, allo studio e all’approfondimento delle vostre competenze. Investire in voi stessi vi porterà grandi benefici.

Pesci

Cari Pesci, non sottovalutate nessuna intuizione, ispirazione o idea che vi verrà in mente, perché potrebbe essere quella vincente. In questo periodo siete particolarmente intuitivi e creativi. Le stelle vi invitano a mettervi in gioco con qualcosa di nuovo e innovativo.