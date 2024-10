Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, nella giornata di oggi la tua intraprendenza farà davvero la differenza. Molte persone avranno stima di te, vorranno esserti accanto se devi portare avanti un progetto molto stimolante.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo è un cielo che premia soprattutto i sentimenti. Se c’è una persona che ti stimola e che ti intriga, dovresti cercare di mettere da parte la diffidenza e la timidezza e farti avanti senza alcun timore.

Gemelli

Cari Gemelli, la giornata di oggi potrebbe contenere qualche insidia, soprattutto se stai concludendo un affare o devi siglare un contratto. Leggi bene tutte le condizioni e non farti prendere dalla fretta.

Cancro

Cari Cancro, una persona che hai conosciuto da poco potrebbe sorprenderti e rivelarsi molto più utile e carina di quello che avresti potuto immaginare. Spesso giudicare senza conoscere le persone, può regalare questo inconvenienti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 24 ottobre 2024), stai lavorando con l’umore sotto i tacchi, forse perché qualcosa non sta girando per il verso giusto. Cerca di rimettere ordine alle tue idee e di elaborare una strategia più convincente ed efficace.

Vergine

Cari Vergine, queste stelle premiano i nati sotto il segno della Vergine che sono intraprendenti e che non hanno il timore di rimettersi in gioco. Mettete da parte la timidezza e la paura e fatevi avanti.

Bilancia

Cari Bilancia, nella giornata di oggi non sarà facile mantenere i nervi saldi anche perché le provocazioni che giungeranno dal mondo esterno non saranno poche. Cerca di contare fino a dieci prima di parlare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le coppie che intendono programmare il proprio futuro avranno il via libera da parte delle stelle. Ci sarà la chance di mettere in cantiere un progetto stimolante per il vostro futuro.

Sagittario

Cari Sagittario, qualche piccola battuta d’arresto nel lavoro, potrebbe alquanto innervosirti. Cerca di programmare bene le cose da fare e di fare un piano di lavoro scadenzato, senza affannarti troppo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, rispetto a qualche settimana fa sei decisamente più tranquillo e più sereno. Secondo l’oroscopo del giorno, se devi avanzare una pretesa o presentare una richiesta, le stelle ti consigliano di sfruttare questo momento favorevole.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 24 ottobre 2024), questo cielo premia soprattutto le nuove coppie e quelle che potrebbero nascere. Se c’è una persona che ti interessa, cerca di essere propositivo e non nasconderti. Magari potresti accorgerti che il sentimento è reciproco.

Pesci

Cari Pesci, la sfera sentimentale torna a giocare un ruolo di primo piano nella tua vita. Dovrai però fare attenzione a non innamorarti di persone irraggiungibili, altrimenti potresti soffrire inutilmente.