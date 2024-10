Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, siete reduci da un fine settimana di riflessione che ha portato consiglio, da questa giornata potete mettere in pratica ciò che avete maturato e ripartire con slancio! Si è aperta la stagione dell’amore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tutti gli sforzi fatti finora stanno per essere ripagati alla grande, sia in amore (dove però dovrete tenere a bada la gelosia) che sul lavoro in cui attendevate riscatto e soddisfazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, buone notizie in ambito lavorativo e riguardo la sfera patrimoniale, le vostre finanze potrebbero subire un’impennata o almeno aumentare un po’! É il momento giusto per fare carriera o cambiare lavoro, le stelle vi aiuteranno e non ve ne pentirete.

Cancro

Cari Cancro, siete tra i segni migliori del momento, secondo le previsioni di Branko. State per scrivere un destino straordinario sotto ogni aspetto, soprattutto in amore dove un/una Vergine vi farà perdere la testa!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 23 ottobre 2024), con pazienza, costanza e una buona dose di umiltà trasformerete le difficoltà in qualcosa di positivo, state vivendo un momento di crescita e in cui un po’ tutto vi mette alla prova.

Vergine

Cari Vergine, stelle benevole per l’amore, non perdete tempo e mettetevi in gioco se avete voglia di emozioni e di conoscere e frequentare persone interessanti. In arrivo nuove opportunità sentimentali, vi sentirete combattuti tra Acquario e Cancro.

Bilancia

Cari Bilancia, tensioni in famiglia, soprattutto tra genitori e figli. Attenzione a non trascurare e a far “raffreddare” la cosa prima di un chiarimento, con il giusto atteggiamento si sistemerà tutto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state vivendo un bel periodo… tuttavia non mancheranno i contrasti e le occasioni in cui rischiate di innervosirvi. Favoriti gli incontri con i Pesci, non precludetevi alcuna occasione di uscire.

Sagittario

Cari Sagittario, siete alle prese con un sacco di cose e non sapete più “a chi dare i resti”. Avete voglia di evadere dai tanti impegni, anche familiari, e di un po’ di trasgressione. Potreste fare “fuoco e fiamme” con Ariete e Leone ma pensateci bene se siete già impegnati…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, cielo favorevole con stelle in buone posizioni e tanta fortuna, l’amore sta tornando in auge (sia persone nuove che vecchie fiamme del passato) e ne beneficeranno le emozioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 23 ottobre 2024), perché ve ne state chiusi in casa? La nostalgia e la malinconia vi stanno giocando un brutto scherzo, non declinate gli inviti ed evitate di negarvi occasioni per uscire, dovete liberare la mente e rilassarvi.

Pesci

Cari Pesci, in arrivo le tante attese conferme che aspettavate, avete atteso a lungo una risposta e ora sarete finalmente accontentati. In questo periodo sono favoriti i viaggi e i rapporti con gli altri, bene anche i nuovi amori lontani da casa.