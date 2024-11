Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 novembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 23 novembre2024:

Ariete

Cari Ariete, sarà un giorno ricco di stimoli soprattutto nel vostro ambito lavorativo. Verranno sostenuti nuovi progetti e iniziative coraggiose che potranno portare a grandi risultati. La Luna rafforza la vostra determinazione, sarà il momento di prendere decisioni importanti anche nella sfera amorosa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, finalmente una giornata positiva all’insegna della serenità, soprattutto nei rapporti personali. Sarete capaci di chiarire alcuni recenti malintesi e riconnettervi con chi vi circonda. Una piccola sorpresa potrebbe scaldarvi il cuore. Nel lavoro tutto procede per il meglio, nessun problema nemmeno per le finanze.

Gemelli

Cari Gemelli, sarà un giorno in cui concentrarsi sulla salute, soprattutto mentale. Potrebbe essere la giornata perfetta per prendervi un po’ di tempo libero e rilassarvi evitando di ragionare sui problemi, lasciate spazio alle visualizzazioni di eventi positivi. A quel punto potrete pianificare le attività e ricaricare le batterie. L’amore sarà messo in secondo piano.

Cancro

Cari Cancro, potreste sfruttare questa giornata per dedicare del tempo alle vostre passioni e hobby e ritagliarvi del tempo anche per rilassarvi. Con la mente sgombra di pensieri negativi, potrete trovare un’ispirazione che vi aiuterà con il vostro lavoro e migliorerà la vostra produttività. Serata interessante con il partner.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 23 novembre 2024), vi troverete nella condizione di dover prendere una decisione particolarmente importante. Se rifletterete con lucidità, capirete subito la direzione da prendere nonostante la situazione sia complessa. Chiedete tranquillamente consiglio alle persone di cui vi fidate. Non sarà il momento giusto per chiarire un malinteso con il partner.

Vergine

Cari Vergine, un ottimo giorno per lavorare in gruppo e collaborare su progetti ambiziosi. Le vostre capacità organizzative unite alla vostra precisione saranno apprezzate e potreste ricevere buone notizie dal lavoro. In amore, il partner si sentirà un po’ trascurato, dovreste cercare di trovare del tempo anche per rassicurare la persona amata.

Bilancia

Cari Bilancia, serviranno pazienza e diplomazia in ambito famigliare, ci sono delle questioni in sospeso da risolvere con il dialogo evitando polemiche dannose e conflitti nocivi. D’altronde vi serve un po’ di tranquillità. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi sui nervi, il consiglio è di farvi scivolare le cose addosso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ci saranno degli ostacoli ma voi dovrete restare positivi mantenendo alta la motivazione. La pazienza è una vostra alleata che vi consentirà di raggiungere i vostri obiettivi professionali. Il partner reclama maggiori attenzioni, fategli capire che a volte i pensieri lavorativi vi assorbono completamente ma che i sentimenti per lui sono sempre forti.

Sagittario

Cari Sagittario, sarà una giornata all’insegna del dinamismo. Sarete carichi di energia e dovrete sfruttare questa condizione in progetti creativi: non abbiate timore nello sperimentare qualcosa di nuovo. Trascorrete momenti di pura felicità con la persona amata. Tenete presente che questo venerdì è un giorno fortunato per voi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ci dovrebbero essere delle novità che riguarderanno la sfera finanziaria. Mantenete la calma e ponderate con attenzione ogni decisioni prima di agire, soprattutto se si parla di investimenti. In amore potrebbe esserci una lite. Confrontatevi con calma prima di andare a dormire con il malumore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 23 novembre 2024), sarà il momento dell’introspezione, vorrete starvene un po’ per i fatti vostri. Ci sono delle questioni lasciate in sospeso che sarete in grado di affrontare e chiarire. In linea generale, ovvero sul lavoro e sull’amore, cercate di capire dove state andando, potreste rimanere sorpresi dalle vostre risposte.

Pesci

Cari Pesci, la giornata vi vedrà molto creativi e pieni di idee. Affidatevi al vostro intuito e non sbaglierete. Sfruttate tutto questo per sviluppare i vostri progetti lavorativi. Se sul lavoro sarete stimolati e vivaci, la situazione in famiglia non è delle migliori. Non sarà il momento ideale per risolvere certi problemi, procrastinate a giorni migliori.