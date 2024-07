Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, questo è un periodo contrassegnato da alti e bassi in amore. Potrebbero verificarsi alcune problematicità che riguardano soprattutto la compatibilità caratteriale con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda il lavoro, le cose stanno procedendo in modo stabile anche se potrebbe emergere qualche problema che riguarda l’adattabilità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il vostro spirito di avventura è al top in questo momento. Dovrete però curare di più la vostra salute che ultimamente avete trascurato parecchio.

Gemelli

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore potrebbero verificarsi delle incomprensioni con il partner. Ci saranno anche delle sfide interessanti da affrontare.

Cancro

Cari Cancro, il grado di compatibilità con gli altri è al top in questo momento. Tuttavia dovreste cercare di prestare maggiore cura alla vostra salute che ultimamente è stata un po’ claudicante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 luglio 2024), non è un periodo molto fortunato soprattutto perchè si stanno verificando di continuo alti e bassi in amore. Dal punto di vista degli affari dovrete essere bravi a cavalcare l’onda.

Vergine

Cari Vergine, non è il momento di prendere decisioni superficiali o affrettate, soprattutto se riguardano la sfera sentimentale. Agire di impulso non è mai una buona soluzione.

Bilancia

Cari Bilancia, c’è qualcosa da rivedere, soprattutto nei rapporti con gli altri. Siete piuttosto insofferenti e niente vi va bene, soprattutto nei rapporti con colleghi o superiori. Attenti alle decisioni troppo istintive.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ultimamente sta venendo meno la vostra creatività. Forse avreste bisogno di un po’ di relax o di una bella vacanza.

Sagittario

Cari Sagittario, state facendo molta fatica a concentrarvi. Forse il caldo sta limando le vostre energie e quindi avreste bisogno di riposare di più. Forse qualche piccolo problema fisico sta condizionando anche la vostra attività lavorativa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dal punto di vista lavorativo e finanziario nel corso delle prossime ore dovrete fare i conti con una certa instabilità. Dovreste cercare di migliorare la comunicazione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 luglio 2024), state attraversando un periodo facile soprattutto dal punto di vista della salute. Il vostro lato avventuroso potrebbe diventare un vero e proprio limite per la vostra vita.

Pesci

Cari Pesci, non tutto nella vita dipende dalla fortuna. A volte dovreste essere voi più intraprendenti e non dovreste aspettarvi le cose dagli altri. In questo momento la carriera e le finanze rappresentano i vostri veri crucci.