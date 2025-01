Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna dissonante vi rende un po’ fiacchi, apatici, a tratti anche tesi e “pericolosamente” nervosi. Evitate situazioni stressanti e dedicate più tempo al riposo, solo così non troverete ulteriori problemi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vi attendono novità intriganti, con un cielo del genere sarà impossibile non avere benefici… allo stesso tempo però le stelle scombussoleranno tutto e non vi faranno più mantenere lo stesso stile di vita.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere e Mercurio vi daranno una mano sul lavoro, potreste dover fare rinunce importanti ma vi accorgerete che ne varrà la pena. Potreste addentrarvi in opportunità professionali migliori e ben più durature.

Cancro

Cari Cancro, potreste andare incontro ad agitazioni e delusioni d’amore, situazioni poco appaganti e che iniziano a starvi strette. Cercate di non andare subito in apprensione, si tratta solo di nuvole passeggere!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 gennaio 2025), in questi giorni servirà molta attenzione sia nei rapporti di lavoro che nei legami affettivi e familiari. Cercate di non reagire male e di adottare un atteggiamento diplomatico, anche quando vi sembrerà di essere trattati ingiustamente.

Vergine

Cari Vergine, Venere, Marte e Mercurio favoriranno in special modo la sfera relazionale, qualche rapporto potrebbe prendere quota grazie al vostro grande carisma. Siete affascinanti e in grado di ammaliare chiunque con la vostra bellezza e la vivacità mentale!

Bilancia

Cari Bilancia, avete ancora la Luna storta, motivo per il quale fareste bene a stare lontani da nemici, discussioni e polemiche. Rischiereste di perdere ancor di più la pazienza, non innervositevi e state con persone che vi facciano stare tranquilli.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Mercurio in buona posizione potrebbe regalarvi qualcosa di bello; un progetto, un trasferimento o un’opportunità accattivante stanno per arrivare, dovrete essere bravi a cogliere la cosa al volo!

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle potrebbero farvi incontrare una persona che si dimostrerà disposta a supportare un progetto, un’idea che avete in cantiere da molto tempo. Questo il giorno migliore per andare in cerca di sponsor e finanziatori!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, si prospetta un’altra giornata fruttuosa in cui il successo sarà la parola d’ordine. Avete una marcia in più nel lavoro e avete una gran voglia di dare il massimo, avanti così verso il successo!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 gennaio 2025), è tempo di rimettervi in gioco sul lavoro, fare un punto della situazione e aumentare i collegamenti utili! Curate al meglio l’immagine professionale, una tirata a lucido per dirigervi verso nuove opportunità.

Pesci

Cari Pesci, giornata all’insegna dell’amore e della tenerezza, la Luna vi donerà dolcezza, empatia e comprensione. Sarà il giorno ideale per affrontare ogni incomprensione ancora irrisolta.