OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, oggi la Luna è ancora complice nel vostro segno, domani passa in Sagittario e insieme a Mercurio favorisce iniziative rapide e improvvise che vi metteranno di buonumore. Purtroppo gli scontri professionali si stagliano all’orizzonte, per voi sarà inevitabile qualche discussione tra colleghi. Rifugiatevi nella tranquillità delle pareti domestiche, vivete il Natale in famiglia.

Toro

Cari Toro, Giove transita dal 2 in aspetto ottimo, da oggi sarà ancor più generoso con voi secondo Branko, grazie anche all’influenza del Sole in Capricorno, Plutone e Urano, che incidono sul vostro progresso professionale e puntano al successo. Di fatto, siete tra i segni più ricchi dello zodiaco, a Natale avrete anche una perfetta luna nuova anche per la famiglia.

Gemelli

Cari Gemelli, lunedì con Mercurio e Luna contro, potreste riscontrare qualche agitazione sul lavoro, sarete pressati dalla concorrenza e dalle critiche che non mancano mai e non sempre meritate. Evitate di farvi troppi problemi, fate quello che riuscite, non avete il dono dell’obliquità. Scegliete persone che vi mettono di buonumore, dopotutto è Natale.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko l’oroscopo di oggi l’arrivo propizio di una vacanza ripristina i neuroni, ne avevate proprio bisogno. Saturno da ieri è più faticoso del solito, la Luna nuova del 26 non vuole impegni, non innervositevi per sciocchezze. Dopo Natale arrivano altre possibilità di guadagno, festa per il cuore se siete innamorati.

Leone

Cari Leone, Sole e pianeti in Capricorno incidono sul vostro lavoro, non mancano le occasioni di guadagno secondo Branko, approfittate del momento propizio per allargare il giro d’interessi, approfondite le amicizie e i rapporti sociali in generale. Mercurio magnifico, congiunto alla Luna, la sera della Vigilia e a Natale rende la famiglia allegra.

Vergine

Cari Vergine, la Luna sarà pressante quest’oggi, evitate lavori impegnativi, anche Mercurio è agitato e incrina i rapporti stretti. Serve un po’ di autodisciplina, così vivrete serenamente le giornate di festa, da Santo Stefano arriva una Luna nuova in Capricorno, un segno che influenza la vita familiare, amicizie e amore. Ma non solo la famiglia, Natale vi ricorda di persone che vi sono state vicine in momenti difficili.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi secondo Branko vede Venere illuminata a festa che vi accompagnerà verso l’anno nuovo, l’amore di certo non manca nel vostro segno. Nettuno regala un’atmosfera romantica agli innamorati, forse allontana persino qualche ricordo difficile. Chi ha deciso di trascorrere la vigilia di Natale fuori, vivrà viaggi interessanti al mare o in montagna.

Scorpione

Cari Scorpione, la prima Luna nuova dell’inverno arriva il 26 dicembre in Capricorno, un segno amico e ricco dove transita anche Plutone, il vostro pianeta principale. Di conseguenza, è prevista la prima ondata di successo professionale, grazie anche alla posizione felice di Marte che dipinge di passione il quadro della vostra vita sentimentale. Sul piano finanziario nulla d’eclatante.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi secondo Branko vi consiglia di appendere il vischio fuori la porta di casa per salutare vicini in visita e accogliere ospiti deliziosi. Dovreste concedervi una vacanza, anche quando gli impegni del quotidiano prendono il sopravvento. Da domani la Luna congiunta a Mercurio stimola le iniziative economiche.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Branko denota un white christmas in arrivo per voi, bianco il colore della Luna nuova nel segno che arriva a Santo Stefano, un evento che non capita molto spesso, siete privilegiati, anche per la posizione di Giove e Marte che insieme stimolano la fortuna. Slancio vitale, pieno di coraggio.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi vede Venere lucente più che mai nel vostro segno e ci rimarrà per tutto il periodo di festa, avete voglia di novità e l’anno nuovo vi aiuterà a realizzare questo desiderio insieme a Mercurio. Vi riprenderete qualche soddisfazione.

Pesci

Cari Pesci, la Luna quest’oggi sarà un po’ indisponente nei vostri confronti e porrà dei limiti sul consumo alimentare, Mercurio e Marte invitano alla prudenza per chi viaggia e sconsigliano attività fisiche, pure ai giovani. Non si direbbe la vostra giornata.

