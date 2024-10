Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, Venere sta per approdare in Sagittario, cambiando molte cose nella vostra vita. Sarete molto più passionali e coinvolti sotto tanti punti di vista. Ci sarà una grande voglia di esplorare nuovi orizzonti e sperimentare una bella passione con una persona conosciuta da poco tempo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, lo spostamento di Venere da Scorpione a Sagittario, sarà davvero propizio per il Toro che finalmente potrebbe ritrovare una certa armonia nel rapporto di coppia. In questo momento è importante cercare di stare bene con sè stessi per poter stare bene anche con gli altri.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere non sarà più opposta al Sole e questa sarà sicuramente una buona notizia per voi. Dovrete fare molta attenzione alle persone che tendono a provocarvi o che godono nel vedervi stare male.

Cancro

Cari Cancro, lo spostamento di Venere in Sagittario non avrà particolari influssi sulla vostra vita sentimentale ma potrebbe portare delle variazioni o delle svolte nella vostra vita professionale o economica.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 21 ottobre 2024), lo spostamento di Venere in Sagittario avrà ripercussioni molto positive sulla vostra vita di coppia e sulle relazioni familiari. Soprattutto se ultimamente avete discusso molto con il partner, adesso ci saranno tutte le condizioni per ritrovare una certa armonia interiore e un certo feeling con le persone amate.

Vergine

Cari Vergine, Venere potrebbe causarvi qualche grattacapo non indifferente, con il suo spostamento in Sagittario. Vi capiterà spesso di discutere con gli altri anche per motivi di banale entità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere in Sagittario rappresenta per voi una congiuntura propizia dal punto di vista sentimentale. Soprattutto le persone che si sono separate da poco, adesso avranno più opportunità per conoscere persone intriganti con cui iniziare una nuova relazione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere non sarà più nel vostro segno, ma questo non rappresenterà di certo un problema soprattutto a livello pratico. La nuova situazione astrologica porterà nuove collaborazioni e vi permetterà di concludere degli affari molto interessanti dal punto di vista economico.

Sagittario

Cari Sagittario, il pianeta Venere entrerà nel vostro segno e ci rimarrà fino al 21 gennaio. Grazie a questa congiuntura astrale, ci sarà modo di risvegliare l’amore e i sentimenti. Avrete una maggiore voglia di condividere con gli altri dei momenti spensierati o di fare qualche follia per sentirvi ancora vivi e innamorati della vita e dell’amore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, lo spostamento di Venere in Sagittario non rappresenta per voi una buona notizia sul fronte dell’amore e delle relazioni in generale. Adesso c’è un forte desiderio di cambiamento soprattutto se avete accanto una persona che non soddisfa più i vostri desideri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 21 ottobre 2024), Venere torna amica per il vostro segno e vi consentirà di vivere le relazioni in maniera più aperta e sincera. Se ultimamente siete stati un po’ distanti dal vostro partner o da un familiare, adesso ci sarà modo di riconciliarsi o di chiarire la vostra posizione, riuscendo finalmente a ritrovare l’armonia con gli altri.

Pesci

Cari Pesci, Venere si sposterà in aspetto contrario al vostro Sole causando delle facili incomprensioni o dei momenti di tensione con gli altri. Cercate di essere più concilianti nei toni e nei modi.