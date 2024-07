Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, questo è un ottimo momento per tentare un salto di carriera. Non vi risparmierete per cercare di mantenere la vostra immagine nella società rimanendo in contatto con tutti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la salute rimane soddisfacente: previsti dei cambiamenti nel vostro stile di vita. Siete pronti ad intraprendere un viaggio di piacere in un luogo eccitante?

Gemelli

Cari Gemelli, come al solito eccellerete sul fronte accademico. Amore? Se non coltiverete la vostra storia, l’amante potrebbe salutarvi definitivamente…

Cancro

Cari Cancro, la vostra posizione finanziaria è destinata a migliorare. Prendere le dovute precauzioni vi salverà dai disturbi legati alla stagione sul fronte sanitario.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 21 luglio 2024), la vostra natura disponibile sarà apprezzata da tutti. Non è da escludere un litigio sul fronte domestico con il coniuge. Tenete duro.

Vergine

Cari Vergine, non intraprendete nulla di legato alla proprietà. La vostra concentrazione sul fronte accademico vi aiuterà a scalare le vette. Per gli innamorati prevista molta gioia.

Bilancia

Cari Bilancia, qualcuno vi aiuterà a diventare finanziariamente sicuri. È previsto un miglioramento della salute per coloro che si sentono male.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se siete fidanzati, la giornata promette molta eccitazione. Potreste risentirvi per un membro della vostra famiglia che cerca di farsi strada sul fronte sociale. Prevista una giornata eccellente per l’uscita.

Sagittario

Cari Sagittario, buone notizie attendono alcuni sul fronte accademico. Gli sposini possono pianificare un viaggio in un posto in cui non sono mai stati prima e godersi la felicità del matrimonio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, molto probabilmente nelle prossime ore godrete di una salute eccellente. Le possibilità di ottenere un nuovo lavoro sembrano brillanti per i giovani professionisti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 21 luglio 2024), i genitori potrebbero tormentarvi per un problema e potrebbero anche non ascoltare la vostra versione della storia. Nelle prossime ore sarete in grado di mantenere il ritmo sul fronte accademico e di cavarvela bene.

Pesci

Cari Pesci, riuscirete ad apprendere una nuova abilità e ad aumentare i vostri talenti. Alcuni di voi potrebbero provare a far rivivere le vecchie relazioni…