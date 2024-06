Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, l’arrivo del Sole nel segno del Cancro influisce positivamente sul vostro oroscopo. Tuttavia, rischiate di combinare qualche guaio dei vostri: gli amici per fortuna vi aiuteranno a uscire sani e salvi da qualche brutta situazione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata decisamente positiva per voi. La giornata inizia con una mattinata soddisfacente, in cui riuscirete a concludere e ottenere molto. Dosate bene le vostre energie e iniziate a fare progetti per il week end in arrivo.

Gemelli

Cari Gemelli, un ottimo Sole splende su di voi in questa giornata estiva. La grande stella è infatti entrata finalmente nel segno vicino del Cancro. Si prospetta un giovedì ricco di positività e occasioni interessanti.

Cancro

Cari Cancro, l’arrivo del Sole nel vostro segno vi spinge ad avere maggiore coraggio in ogni ambito della vostra vita. Curate di più la salute in generale e la dieta: avrete più energie per affrontare le sfide quotidiane.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 21 giugno 2024), l’arrivo del Sole nel segno del Cancro è tutto sommato un cambiamento astrologico positivo, dato che la grande stella è benevola nei vostri confronti ed è sempre più vicina al vostro segno. Se siete innamorati, non c’è momento migliore per consolidare i rapporti.

Vergine

Cari Vergine, almeno in minima parte dedicate questa giornata allo svago e al divertimento. Una parte di voi è immersa nei ricordi del passato e nella nostalgia: meglio cercare di rivolgere i pensieri altrove…

Bilancia

Cari Bilancia, state affrontando una settimana complessa: colpa di Mercurio che continua ad opporsi nei vostri affari lavorativi. La luna continua a disturbare il vostro sonno: oggi cercate dunque di stare nel relax più totale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la stella degli affari è in una posizione molto attiva nei vostri confronti, cosa che vi spinge a concludere alcuni affari e fare scelte importanti. Occhio però a non farvi prendere la mano: quel Marte in Leone non vi aiuta a regolare gli eccessi…

Sagittario

Cari Sagittario, per voi la giornata inizia col piede giusto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Grazie al favore di Mercurio siete propensi a procurarvi contatti e a fare scambi profittevoli.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, venerdì ok grazie a Mercurio che vi sorregge e rassicura. Potreste incappare in qualche difficoltà nel pomeriggio, ma grazie alla vostro self control potrete risolvere tutto senza particolari problemi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 21 giugno 2024), la forma fisica e mentale sono in netta risalita! La situazione astrale è meno ostile: approfittatene per rilassarvi e godere di qualche piacere in più. Giornata perfetta per innamorarsi e provare nuove esperienze.

Pesci

Cari Pesci, oggi è faticoso da digerire, ma per fortuna almeno un amico che vi sostiene e vi protegge c’è sempre al vostro fianco. Tenete sotto controllo la rabbia: rischiate di lasciarvi trasportare dall’ira anche per semplici futilità.