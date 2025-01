Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, sarà una giornata ricca di sfide e ognuna dovrà essere combattuta in modo diverso, in quanto presentano complicazioni differenti. Attenzione, però, provare a risolvere tutto da soli è impossibile, quindi, bisogna cercare supporto in persone fidate.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il rischio di questa giornata è di concentrarsi troppo su se stessi, e di parlare e parlare ancora, influenzato dalla scorsa settimana. Sarà importante per voi cercare di cambiare il vostro punto di vista per vedere le cose e le situazioni da una prospettiva diversa che può suggerirvi di ascoltare anche gli altri.

Gemelli

Cari Gemelli, avete perso una parte della vostra pazienza nell’aspettare risultati che non sono ancora arrivati. In questo caso restare con la testa sull’attesa è solo logorante, quindi Branko vi consiglia di distrarvi e di concentrarvi su altro, magari riuscirete a fare qualcosa di concreto e importante.

Cancro

Cari Cancro, non ci siamo, i nati del segno sono delusi dai risultati ottenuti e l’unica cosa che si può fare è cercare di bloccare i pensieri negativi e andando alla ricerca della lucidità perduta. Le sfide continuano e serve essere carichi e motivati, mettendosi alle spalle le delusione che ormai fanno parte del passato.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 21 gennaio 2025), sarete influenzati dall’allineamento di Nettuno e Giove. Vi sentirete incentivati a raggiungere obiettivi seguendo logiche opposte, ma è l’unica maniera con questo cielo, di ottenere risultati inattesi quanto sorprendenti.

Vergine

Cari Vergine, in questa giornata sarete produttivi e concentrati, ma potrebbe sembrare fredda e distante senza una vera motivazione. Dovrete trovare la passione e l’entusiasmo per ciò che fate.

Bilancia

Cari Bilancia, vi sentirete in forma come non mai, la domenica vi ha fatto rilassare e caricare le pile. Riuscirete sicuramente a non annoiarvi e ad affrontare sfide senza avvertire troppo la fatica. Ricordate che dovete dare le priorità alle questioni personali.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete sicuramente consapevoli che non sempre a grande impegno corrisponde un grande risultato o quanto meno immediato. Ci vuole pazienza, non pentirsi se si è convinti di aver fatto bene e di affrontare qualunque difficoltà senza farvi condizionare.

Sagittario

Cari Sagittario, potreste essere emotivi e puntare il dito sugli altri quando le cose non vanno bene. E’ un atteggiamento che non paga, anzi, potrebbe provocare reazioni negative pesanti. A questo punto, Branko consiglia di pensare bene prima di parlare, tenendo ben presente anche le conseguenze di ciò che si dice, specie quando si accusano altre persone.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, pur con la presenza di situazioni positive, siete lamentosi e passivi. Dovete assolutamente cercare di essere più empatici migliorando la comunicazione, poiché spesso la colpa sarà vostra e non degli altri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 21 gennaio 2025), apparentemente ci sono delle difficoltà che necessitano di un supporto per superarle. Branko consiglia di non abbattervi ma anche di attendere, magari prendete tempo prima di chiedere aiuto, può darsi che possiate trovare da soli una soluzione, ma senza perseverare.

Pesci

Cari Pesci, ci sono difficoltà nel doversi occupare di questioni extra quotidiane. Diventerà importante comunicare chiaramente agli altri che non si tratta di indifferenza, ma di una situazione normale che potrebbe essere fraintesa.