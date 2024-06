Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, Sole dissonante per voi ma niente paura, avete il controllo della situazione e dovrete soltanto riuscire a mantenerlo nonostante gli scossoni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Sole, Mercurio e Venere vi daranno una mano in queste 24 ore e nel resto della settimana, il cielo sta tornando dalla vostra parte.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna opposta vi rende irascibili, attenzione ai rapporti con gli altri e a non dare risposte cattive o amare!

Cancro

Cari Cancro, con il solstizio d’estate il Sole entrerà in questo segno e partirà ufficialmente la stagione del vostro compleanno. La seconda metà di giugno vi riserverà sorprese piacevoli.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 20 giugno 2024), ottima Luna per recuperare in amore ma finché Marte rimarrà in opposizione dovrete prestare attenzione alla forma fisica.

Vergine

Cari Vergine, con il solstizio d’estate il vostro cielo cambierà radicalmente. Ciao a problemi, dubbi e perplessità.

Bilancia

Cari Bilancia, il Sole raggiungerà Mercurio e Venere nel segno del Cancro, assumendo una posizione contraria. E’ il momento di rallentare il ritmo ed entrare in modalità “vacanza”.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il Sole torna finalmente attivo e il panorama sta migliorando rispetto allo scorso mese.

Sagittario

Cari Sagittario, dopo Mercurio e Venere anche il Sole sta tornando amico, mentre la Luna attraverserà il vostro cielo: si prospetta tutta un’altra storia rispetto alla prima parte di giugno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, inizia un periodo di possibili stanchezza e nervosismo, il che metterà a dura prova sia il fisico sia la mente.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 20 giugno 2024), inizia una fase molto proficua dal punto di vista lavorativo. Ne vedrete delle belle!

Pesci

Cari Pesci, in questo periodo fareste bene a mettere l’amore al primo posto, Marte vi sostiene con forza mentre Venere e Mercurio vi riserveranno delle sorprese riguardo i sentimenti.