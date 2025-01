Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, avete una gran voglia di buttarvi in nuove iniziative, anche audaci o ambiziose. Siete alla ricerca di un riscatto che meritereste, dato quanto fatto ultimamente. Abbiate pazienza, nonostante un piccolo intoppo a fine mese, perché vi aspetta un grande recupero!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il Sole dissonante vi invita a prestare attenzione alla forma fisica, prendetevi maggiormente cura del vostro corpo ed evitate polemiche inutili. Munitevi di pazienza e state attenti ai soldi!

Gemelli

Cari Gemelli, una bella novità scuoterà questo periodo complicato, le stelle vi aiuteranno a ritrovare grinta e forza soprattutto nei momenti in cui vorreste mandare tutto all’aria e ricominciare da capo. Con il giusto atteggiamento vi riscatterete alla grande!

Cancro

Cari Cancro, siete pieni di voglia di fare in questi giorni, vi sentite “travolti” da idee creative e grinta. Nei prossimi giorni potrebbero aprirsi nuovi orizzonti, situazioni che non conoscevate e le quali potrebbero aprirvi porte interessanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 gennaio 2025), vi sentiti un po’ scarichi, forse è a causa di un Sole “freddo” e in posizione sfavorevole. Per affrontare le nuove sfide lavorative avreste bisogno di maggior carica, prendetevi del tempo per riposare e siate cauti in amore!

Vergine

Cari Vergine, il Sole sta cambiando posizione ma non abbiate paura, la forza di questi giorni non è in pericolo e continuate ad essere super grintosi! Sul fronte lavorativo saprete sistemare al meglio eventuali nemici e rivali.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle vi iniettano una buona dose di forza fisica, ne avevate un gran bisogno quindi godetevela ma non strapazzatevi troppo. Gestite bene le energie e non dimenticate che a breve dovrete fare i conti con un importante problema di salute.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siate prudenti nei rapporti con gli altri, evitate polemiche sterili e tenete “la barra dritta”. In questo momento potreste sentirvi desiderosi di fare qualcosa di nuovo, tuttavia vi manca l’energia di sempre e ci vorrebbe forse un po’ di riposo in più…

Sagittario

Cari Sagittario, siete iper energici per via dell’influenza del Sole ma, allo stesso tempo, la Luna in Gemelli vi rende irascibili e intolleranti! Trovate un equilibrio tra le due cose e siate prudenti, non vorrete rompere qualcosa?

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Venere sta per entrare in questo segno dandovi una marcia in più in amore, in famiglia, nei rapporti con gli altri e negli affari. Insomma, l’influenza del nostro satellite sarà vitale sotto tutti gli aspetti!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 gennaio 2025), è giunto il vostro momento! Da qui in avanti potrete tornare in pista e inseguire nuovamente i vostri obiettivi, con più convinzione di prima e magari anche maggior esperienza. In amore vi aspettano emozioni speciali!

Pesci

Cari Pesci, siete malinconici e un po’ troppo pessimisti, dovrete impegnarvi parecchio per non farvi sopraffare da queste sensazioni negative. Se a turbarvi è qualche problema di coppia parlatene con il partner!