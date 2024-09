Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, non è un periodo molto facile soprattutto dal punto di vista lavorativo. Qualche conflitto nato nel vostro ambiente di lavoro potrebbe causare un po’ di nervosismo e di tensione. Cercate di fare leva sul vostro equilibrio interiore per gestire questa fase un po’ complessa. Anche in amore servirà un compromesso per non entrare in collisione con la vostra dolce metà.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, se avete in ballo qualche investimento, questo è il momento giusto per tentare la sorte e per cercare di migliorare la vostra situazione economica. Se è vero che la vostra carriera procede a marce forzate, lo stesso non si può dire dell’amore.

Gemelli

Cari Gemelli, è un periodo altalenante per le vostre finanze in questa fase. Forse dovreste cercare di gestire i vostri soldi con più parsimonia, evitando di spendere a casaccio senza programmare bene le uscite e le entrate.

Cancro

Cari Cancro, la gestione delle vostre finanze non è al top in questo momento e tutto ciò vi innervosisce parecchio. Forse dovreste cercare di limitare le uscite magari acquistando solo ciò che realmente vi serve. Il vostro equilibrio interiore rimane l’arma migliore per uscire da questo periodo un po’ complicato.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 2 settembre 2024), è vero che le finanze non vi stanno dando grandi soddisfazioni in questo periodo, ma il vostro equilibrio interiore rimane molto saldo. Nel lavoro potrebbe sorgere qualche incomprensione o qualche contrattempo, ma in amore e nelle relazioni sociali tutto procede a gonfie vele.

Vergine

Cari Vergine, siete molto abili soprattutto quando si parla di comunicazione e di relazioni sociali. In amore e in carriera potrebbero presentarsi della sfide piuttosto insidiose da affrontare, che richiederanno una certa saggezza e molta prudenza. La fortuna procede a fasi alterne: un giorno può andare tutto liscio, mentre il giorno dopo potrebbe girare tutto per il verso sbagliato.

Bilancia

Cari Bilancia, dal punto di vista lavorativo non tutto sta procedendo per il verso giusto. Dovreste cercare di curare di più la vostra salute magari facendo ogni tanto qualche visita, soprattutto se c’è qualche problema che vi trascinate da lungo tempo. Non po’ di riposo non guasta affatto: approfittate del fine settimana per dormire di più.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra compatibilità con gli altri non è al top in questo momento e questo vi rende particolarmente scontrosi e nervosi. Le finanze sono diventate una sorta di montagna russa. In alcuni giorni tutti sembra procedere a meraviglia, mentre in altri giorni vi ritrovate a dover affrontare spese esagerate ed impreviste.

Sagittario

Cari Sagittario, la fortuna è al top in questo momento, ecco perché dovreste cercare di puntare al massimo e di rischiare qualcosa in più. Se avete in ballo un investimento, questo è il momento di schiacciare il piede sull’acceleratore. Siete dei leader molto creativi con idee sempre brillanti e risolutive.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la vostra carriera sta attraversando una fase un po’ caotica che richiede pazienza e prudenza. Il vostro lato spirituale è molto solido e vi aiuterà a gestire questa fase decisamente complessa della vostra esistenza. Anche la salute potrebbe richiedere un po’ di attenzione in più.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 2 settembre 2024), state navigando in acque piuttosto turbolente in questa fase della vostra vita. La fortuna sembra girare dalla vostra parte dal punto di vista lavorativo, ma dal punto di vista della salute c’è ancora qualcosa da sistemare. La vostra grande abilità nelle comunicazioni vi aiuterà ad affrontare le situazioni più complesse e ad uscire a testa alta dalle dispute.

Pesci

Cari Pesci, la salute potrebbe creare qualche motivo di apprensione, anche se non è il caso di scoraggiarsi. Dal punto di vista spirituale siete più forti che mai anche perchè avete una fede incrollabile che vi aiuta nei momenti di difficoltà. In amore tutto sembra procedere liscio.