Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 2 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 2 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, il mese di ottobre è iniziato in maniera costruttiva anche se dal punto di vista finanziario c’è ancora qualcosa che non quadra. Non è un periodo fortunato soprattutto per chi tenta la fortuna al gioco. Anche in amore c’è qualcosa che non funziona…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sarà facile entrare in conflitto con gli altri anche perché non avete stelle particolarmente brillanti sul piano delle relazioni. Anche il lavoro sta diventando un terreno molto scivoloso.

Gemelli

Cari Gemelli, l’amore sta attraversando una fase di incertezza nella vostra vita. Non siete sicuri se volete portare avanti o meno una storia… Possibili nuove amicizie.

Cancro

Cari Cancro, le vostre abilità sociali sono al top in questo momento e vi metteranno in condizione di conoscere nuove persone e di stringere nuove alleanze nel lavoro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 2 ottobre 2024), la vostra compatibilità con gli altri è al top in questo momento e vi aiuterà ad affrontare il lavoro con la giusta carica e con quel carisma che vi contraddistingue.

Vergine

Cari Vergine, la fortuna sta bussando alla vostra porta, dovreste essere bravi a sapere cogliere ogni segnale che proviene dalla Dea Bendata per sfruttarlo a vostro favore. Per quanto riguarda il lavoro, non mancheranno le occasioni per una crescita professionale.

Bilancia

Cari Bilancia, non è facile riuscire a conciliare amore e carriera in questo periodo. Quando vi dedicate troppo agli affari finite per scontentare la persona amata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non è il periodo giusto per introdurre grandi cambiamenti nella vostra vita. State attraversando una fase tutto sommato molto tranquilla della vostra vita, anche se sta affiorando qualche problema finanziario…

Sagittario

Cari Sagittario, la compatibilità con gli altri è al top in questo momento e vi metterà in condizione di realizzare dei profitti molto interessanti soprattutto per chi svolge un lavoro autonomo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la vostra energia è esplosiva in questo momento e vi mette in condizione di creare nuove cose e ideare nuovi progetti. Un buon equilibrio interiore è fondamentale per mantenere alto il morale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 2 ottobre 2024), state attraversando una fase alterna di alti e bassi e questo vi sta disorientando un po’. Avreste bisogno di qualche avventura in più anche per allargare i vostri orizzonti ed uscire da questa fase statica.

Pesci

Cari Pesci, in questo momento dovreste lavorare soprattutto sulla compatibilità con le altre persone. Non è facile riuscire ad entrare in empatia con voi anche perchè il vostro umore è particolarmente instabile.