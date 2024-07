Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 2 luglio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 2 luglio2024:

Ariete

Cari Ariete, in questo periodo dell’anno c’è un’energia mista nell’aria, è il classico periodo di alti e bassi con qualche ostacolo sul lavoro ma opportunità anche inaspettate in amore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la “carriera” non sta decollando come speravate, ci pensa l’amore a tenervi su di morale. Attenti alla salute.

Gemelli

Cari Gemelli, non prendete decisioni affrettate proprio in queste ore di inizio luglio, soprattutto in ambito sentimentale. Questo è il mese delle possibili sorprese, ancor di più nei giorni dal 2 al 7…

Cancro

Cari Cancro, la vostra creatività è alle stelle ora e vi permetterà di superare un periodo difficile riguardo i soldi e il lavoro, non avrete problemi a creare soluzioni innovative.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 2 luglio 2024), le cose procedono normalmente, è un periodo “senza infamia e senza lode” con la fortuna che non è proprio dalla vostra parte… Portate pazienza.

Vergine

Cari Vergine, sembra che le stelle siano un po’ capricciose in queste ore di luglio… L’amore potrebbe riservarvi qualche sorpresa positiva mentre dovrete fare più attenzione alla gestione dei soldi.

Bilancia

Cari Bilancia, non è il giorno migliore per fare grandi investimenti o prendere decisioni cruciali sul lavoro, tuttavia un’intuizione speciale potrebbe guidarvi in amore o nei rapporti con gli altri.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le vostre capacità comunicative si riveleranno preziose per superare una difficoltà. Alti e bassi in amore.

Sagittario

Cari Sagittario, sembra che stiate attraversando un periodo di alti e bassi. La fortuna è decisamente in aumento però potreste incontrare qualche ostacolo nella carriera.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, amore promettente e un ottimo carisma accompagneranno questa settimana, regalandovi benefici anche sul lavoro ma non chiedete troppo a voi stessi…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 2 luglio 2024), siete pronti a farvi travolgere da dolci sorprese? Sul lavoro le cose miglioreranno molto presto.

Pesci

Cari Pesci, sorprese anche per voi tra vibrazioni d’amore e ottime occasioni di stare con gli amici o le persone che preferite. L’estate è appena iniziata e per voi sarà ottima in questo senso.