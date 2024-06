Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 2 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 2 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, un problema finanziario potrebbe tenervi occupati, soprattutto mentalmente, quindi cercate di trovare il prima possibile una soluzione. In ogni caso però mettete tutte le cose in prospettiva prima di prendere una decisione importante.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ottime notizie per chi studia. Tutti coloro che intendono intraprendere un percorso “superiore” o specialistico, per migliorare il background o aprirsi nuove strade, avranno buone possibilità di successo.

Gemelli

Cari Gemelli, state bene fisicamente ma concentratevi sulla forma e su come mantenerla, il vostro corpo vi ringrazierà ancor di più! Al lavoro tutto procede bene, in amore invece c’è qualche urgenza da risolvere con il partner prima che la relazione si rovini!

Cancro

Cari Cancro, i più fortunati stanno sfruttando questo ponte per viaggiare con persone vicine e care, chi invece è rimasto a casa può comunque rilassarsi e staccare la spina dalla quotidianità. Gli aspetti relativi all’acquisizione di una casa o di un appartamento saranno completati senza troppi problemi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 2 giugno 2024), dovete stare attenti a non creare polemiche o problemi vari sul posto di lavoro, la vostra natura a volte vi gioca brutti scherzi soprattutto con le persone più avanti con l’età.

Vergine

Cari Vergine, la salute non è al top in questo momento, curate di più il corpo altrimenti potrebbe lasciarvi “a secco” proprio sul più bello! C’è poi chi ha qualche problema d’amore, l’indifferenza del partner su alcune cose vi irrita e potrebbero nascere discussioni molto pesanti.

Bilancia

Cari Bilancia, una buona iniziativa sul fronte interno rinforzerà la vostra reputazione tra familiari e amici, continuate così e magari se qualcuno deve farsi perdonare avrà ottime possibilità di riuscirci! Ascoltate i consigli se volete migliorare le vostre prospettive di carriera, è il momento di premere sull’acceleratore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, chi sta affrontando una patologia avrà indicazioni positive sul fronte sanitario, coloro che studiano invece otterranno presto altre belle soddisfazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, è un buon periodo per “nutrire l’anima”, curare i rapporti con le persone care e togliersi di dosso ansie e stress. La settimana, infatti, sta per chiudersi nel segno di complicità e “fantasie” in amore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una trattativa o una proposta di partnership sta per concretizzarsi, magari proprio in questa giornata che riserva piacevoli sorprese. Tutto scorrerà positivamente negli incontri e nei rapporti con gli altri, non isolatevi e siate più flessibili!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 2 giugno 2024), un’ondata di energia positiva vi sta “travolgendo”, soprattutto in ambito lavorativo, quindi cercate di cogliere le opportunità per guadagnare di più o fare un salto di carriera. State guadagnando popolarità e potere, la settimana si chiuderà poi con una proposta seducente ma occhio a spese e investimenti.

Pesci

Cari Pesci, è il momento di espandere i propri contatti, in modo da aprire nuove strade di lavoro e ottenere maggiore mobilità. Uno scambio o un’attività messo/a in pausa può essere ripresa.