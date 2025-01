Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, dopo le grandi abbuffate delle feste, adesso avete bisogno di disintossicarvi un po’ e recuperare la forma fisica. Le stelle vi consigliano di fare un po’ di movimento e di consumare solo cibi light. Anche qualche tisana potrebbe esservi d’aiuto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, queste stelle positive potrebbero favorire gli affari e la chiusura di accordi vantaggiosi. Soprattutto coloro che svolgono un lavoro autonomo, potrebbero ottenere un bel successo personale.

Gemelli

Cari Gemelli, avere la Luna come alleata rappresenta un vero vantaggio per le persone nate sotto il segno del Toro. Questa è la giornata giusta per concludere un affare importante o per siglare un accordo vantaggioso.

Cancro

Cari Cancro, il transito positivo di Giove e Saturno porterà una ventata di freschezza nella vostra vita. Sarà anche possibile stringere nuove alleanze o concludere degli ottimi accordi. Molto dipenderà anche dalla vostra intraprendenza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 gennaio 2025), sono in arrivo dei problemi che potrebbero riguardare l’ambito finanziario ed economico della vostra vita. Cercate di gestire bene il vostro denaro e non sperperatelo in affari dalle dubbie prospettive.

Vergine

Cari Vergine, coloro che nella seconda parte dell’anno hanno investito bene, potranno finalmente raccogliere dei profitti importanti. Godetevi i risultati dei vostri sforzi e cercate di investire bene le risorse che saprete rastrellare.

Bilancia

Cari Bilancia, forse nell’ultima parte dell’anno ha prevalso il pessimismo, ma adesso ci saranno tutte le condizioni per ritrovare l’ottimismo dei giorni migliori. Ci saranno tutte le condizioni per seminare bene e raccogliere in breve tempo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cercate di rastrellare e raccogliere al volo tutto quello che vi capita. Questo è un periodo molto fruttuoso per gli affari e le compravendite. Ci saranno tante occasioni che si presenteranno, cercate di non giocare di rimessa.

Sagittario

Cari Sagittario, non vi mancherà l’entusiasmo in questa prima parte di gennaio. L’anno è iniziato bene soprattutto per i Sagittario che hanno grandi intuizioni. Cercate di mettere da parte le inibizioni e buttatevi a capofitto in un affare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, non dovete temere gli ostacoli che la vita vi frapporrà in questi giorni. Spesso sono occasioni di crescita personale. Saprete dimostrare a voi stessi quanto valete realmente e quali sono i vostri punti di forza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 gennaio 2025), siete molto positivi anche perchè la ripresa delle attività vi mette allegria e vi rende determinati. Non amate poltrire e trascorrere le feste sul divano. Siete persone che amano l’azione e l’intraprendenza.

Pesci

Cari Pesci, forse non avete al vostro fianco le persone che sanno comprendere il vostro stato d’animo. In questo periodo dovrete evitare i conflitti e le polemiche con le persone che vi circondano.